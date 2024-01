Mickey 17, Mark Ruffalo interpreterà un villain "psicopatico e cattivo": le parole dell'attore

News Cinema

Mark Ruffalo, prossimamente al cinema con Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, è anche nel cast di Mickey 17. Nel film di Bong Joon-Ho, con protagonista Robert Pattinson, l'attore interpreterà un personaggio davvero spregevole: ecco cos'ha rivelato.

Mark Ruffalo vestirà presto i panni del vizioso Duncan Weddleburn nell'attesissimo Povere Creature! di Yorgos Lanthimos (nelle sale dal 25 gennaio 2024). Questo non è tuttavia l'unico titolo in cui l'attore interpreterà un villain. Ruffalo è infatti nel cast di Mickey 17, ultima fatica di Bong Joon-Ho. Intervistato da Deadline, l'ex volto del MCU ha anticipato qualcosa sul suo personaggio... senza andare per il sottile!

Come svelato qualche giorno fa, Mickey 17 è stato momentaneamente cancellato dal listino Warner Bros. In attesa di scoprire la nuova data di uscita dello sci-fi con protagonista Robert Pattinson, ricordiamo cosa sappiamo sulla trama. La pellicola - diretta, si diceva, dal regista di Parasite (2019) - è tratta dal romanzo di Edward Ashton e narra la storia di un impiegato 'sacrificabile' in una spedizione mirata a colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim.

Ogni volta che una missione è troppo rischiosa, l'equipaggio si rivolge a Mickey (Pattinson). Se quest'ultimo muore, viene rigenerato in un nuovo corpo, con la maggior parte dei suoi ricordi intatti. La situazione si ribalta quando Mickey comprende i termini del suo accordo... e si rifiuta di lasciare il posto al clone successivo.

Mickey 17, chi interpreterà Mark Ruffalo nel nuovo film di Bong Joon-Ho?

Ruffalo ha all'attivo una lunghissima lista di film in cui ha interpretato per lo più personaggi positivi. Siano thriller, cinecomic o commedie romantiche, il volto dell'attore americano rientra in linea di massima in ruoli rassicuranti. Ebbene, superati i cinquanta, Mark ha evidentemente deciso di dare una svolta alla propria immagine.

Anche se, stando alle sue dichiarazioni, aver evitato i cosiddetti 'villain' sino ad ora non è stata una scelta mirata. Semplicemente, prima di Lanthimos, nessun regista gliene aveva proposti.

Nessuno mi ha chiesto di farli e quindi questa [Povere Creature!, ndr] è l'unica volta in cui mi hanno visto in una parte in cui non credo che molte persone mi avrebbero visto. Non si tratta tanto di evitarli, non mi sono mai capitati. Ora me li chiederanno, si spera.

In Mickey 17, a quanto pare, Mark Ruffalo non sarà da meno. Il 56enne ha speso parole tutt'altro che morbide per descrivere il personaggio al quale presterà volto e corpo nell'ottavo film di Bong Joon-Ho. L'attore sarà il comandante della spedizione colonizzatrice nello spazio.

È una sorta di dittatore, fascista, narcisista... insomma, un vero bastardo, conosciamo bene questa tipologia! Diciamo che è cattivo tanto quanto tutti questi st***zi che vanno per la maggiore nei telegiornali di oggi.

Una premessa che non fa che accrescere la curiosità attorno Mickey 17, di cui speriamo di conoscere presto la data di uscita o, quantomeno, di vedere un primo trailer. Nel cast, oltre a Pattinson e Ruffalo, ci sono Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Holliday Granger.