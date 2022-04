News Cinema

Michel Hazanavicius cambia il titolo dello zombie movie che aprirà Cannes 2022 (e il festival applaude)

La guerra in Ucraina continua ad avere ricadute anche sul mondo del cinema. A spingere il regista a cambiare il titolo originale del suo film una consonante che, in questi giorni, è al centro di mille polemiche (anche in Italia), per l'uso che se ne fa in Russia.