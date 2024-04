Michael J. Fox tornerà a recitare in un film? L'attore è pronto a rimettersi in gioco: "Se qualcuno mi offre una parte..."

News Cinema

Il leggendario attore, star della trilogia di Ritorno al Futuro, ha rilasciato un'intervista in cui non esclude un ritorno sul set. Rivedremo dunque Michael J. Fox sul grande schermo? È possibile, a patto che alcune condizioni siano soddisfatte: ecco quali!

C'è speranza di rivedere Michael J. Fox sul grande schermo? È una domanda che, di sicuro, si sono posti spesso non solo i fans non solo dell'attore canadese, ma tutti gli amanti del cinema. Fox, dopo la sua apparizione a sorpresa ai BAFTA, è tornato a parlare della sua carriera ai microfoni di Entertainment Tonight. I suoi ammiratori possono gioire, perché la star di Ritorno al Futuro non ha escluso il ritorno sul set, a patto che vi siano alcuni presupposti.

Com'è noto, al divo 62enne, nel 1991, è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, di cui non ha parlato pubblicamente fino al 1998. La malattia lo ha spinto a concentrarsi prevalentemente sulla famiglia, più che sulla carriera. Michael J. Fox è sposato con Tracy Pollan ed è orgogliosamente padre di quattro figli.

Il mio obiettivo più grande, credo, era mettere su famiglia. Abbiamo quattro figli meravigliosi, e questa è stata la cosa più importante. L'altro è la fondazione.

La Fondazione Michael J.Fox per la ricerca sul Morbo di Parkinson è nata nel 2000, poco dopo il ritiro dell'attore dalla serie TV Spin City. L'ente si occupa della ricerca di una cura per la malattia di Parkinson.

Ai BAFTA, dov'era in lizza nella categoria miglior documentario, con il suo STILL: La storia di Michael J. Fox, l'attore ha dichiarato: "Il cinema ha il potere di unire le persone, non importa chi sei o da dove vieni. C'è un motivo per cui dicono che i film sono magici: perché i film possono cambiarti la giornata. Possono cambiare la tua prospettiva e, talvolta, anche la tua vita".

Ebbene, l'iconico volto di Marty McFly potrebbe tornare a sperimentare quella 'magia che può cambiare la vita'. Ha infatti ammesso che, "se venisse fuori qualcosa in cui potessi mettere dentro la mia realtà - le mie sfide - se potessi capirlo", sarebbe pronto a tornare a mettersi in gioco.

Se qualcuno mi offre una parte, e io lo faccio, e mi diverto, bene.

Rivedere Fox recitare in un lungometraggio sarebbe non solo una gioia immensa per i suoi fans, ma anche un ammirevole esempio di tenacia e resilienza.

Facciamo un passo indietro. Nel 2022, ospite del podcast Working It Out di Mike Birbiglia, Michael raccontò il momento in cui aveva capito che i suoi problemi di salute stavano seriamente cominciando ad interferire con il suo lavoro.

Quando ho realizzato lo spin-off di The Good Wife non riuscivo a ricordare le battute. Avevo questo vuoto. Ma ciò che mi ha aiutato è il fatto che non mi sono lasciato prendere dal panico. Non sono andato fuori di testa. Ho semplicemente detto, 'Bene, questo è tutto'. Un elemento chiave di questo processo è memorizzare le battute, e non posso farlo'.

A quel tempo, notò di avere lo "stesso problema" durante le riprese dello spettacolo di Kiefer Sutherland Designated Survivor .

L'anno scorso, infine, raggiunto da Empire Magazine, per spiegare la sua risoluzione a ritirarsi ufficialmente dalle scene, ha citato Quentin Tarantino. In particolare, una sequenza di C'era una volta a Hollywood.

C'è questa scena in cui il personaggio di Leonardo DiCaprio non riesce più a ricordare le sue battute. Torna nel suo camerino e urla contro se stesso allo specchio, come se fosse impazzito. Ho avuto questo momento in cui mi guardavo allo specchio e pensavo: 'Non riesco più a ricordare.'

Da quel momento, ha accettato 'pacificamente' di smettere di recitare. Ad oggi, tuttavia, il suo atteggiamento sembra diverso, al punto che potrebbe tornare sui propri passi. Non rimane che sperare che qualcuno gli proponga il ruolo giusto e che le sue condizioni gli consentano di accettare. Il comeback di una leggenda come Michael J. Fox, amatissima in tutto il mondo, sarebbe un evento di proporzioni notevolissime.