BAFTA 2024, standing ovation per Michael J. Fox: "I film sono magici, possono cambiarti la vita"

News Cinema

Michael J. Fox ha preso inaspettatamente parte ai BAFTA 2024 per premiare il film Oppenheimer, vincitore di 7 riconoscimenti. Il leggendario attore è salito sul palco in sedia a rotelle, accolto da una standing ovation da parte dei presenti alla Royal Albert Hall di Londra.

La 77esima cerimonia dei BAFTA non è stata memorabile soltanto per coloro che hanno portato a casa un riconoscimento, ma anche per un altro momento decisamente toccante. In chiusura, Michael J. Fox è intervenuto a sorpresa all'evento più importante del cinema anglosassone. La star è salita sul palco della Royal Albert Hall di Londra per premiare la categoria Miglior Film, ricevendo una clamorosa standing ovation.

Ad aggiudicarsi la prestigiosa statuetta è stato il film Oppenheimer di Christopher Nolan (una delle 7 totali portate a casa dal blockbuster con Cillian Murphy). Per il regista inglese, dunque, doppio onore. Da una parte, l'ennesimo trionfo del suo lungometraggio nella stagione degli awards. Dall'altra, che ad annunciare e consegnare il premio sia stata una leggenda del cinema mondiale.

Michael J. Fox, 62 anni, star della trilogia di Ritorno al Futuro, convive con il morbo di Parkinson dal 1991. Sul palco è giunto in sedia a rotelle, spinta da un amico. Dopodiché ha raggiunto il podio sulle proprie gambe. I presenti non sono riusciti a contenere l'entusiasmo e la commozione, di fronte alla tenacia e al decoro di Michael J. Fox. Tra i tanti che si sono alzati in piedi per applaudire c'è una lunga lista di celebrità, tra cui Ryan Gosling e Margot Robbie.

Seeing Michael J. Fox on stage at the @BAFTA Awards has had me in floods of tears after my dad sadly lost his battle with Parkinson’s . Michael you are a legend ! Thank you❤️pic.twitter.com/ITzV71XvQW — Matthew Ashton (@matthew__ashton) February 18, 2024

Fox, padre di quattro figli, ha partecipato alla cerimonia dei BAFTA con la moglie Tracy Pollan. Prima di premiare Oppenheimer, l'iconico volto di Marty McFly, aggrappandosi al leggio, ha pronunciato un breve discorso, elogiando la magia della settima arte.

I cinque film nominati in questa categoria hanno qualcosa in comune. Sono il meglio di ciò che facciamo. Il cinema ha il potere di unire le persone, non importa chi sei o da dove vieni. C'è un motivo per cui dicono che i film sono magici: perché i film possono cambiarti la giornata. Possono cambiare la tua prospettiva e, talvolta, anche la tua vita.

Michael J. Fox era a sua volta in lizza ai BAFTA nella categoria miglior documentario, con il suo STILL: La storia di Michael J. Fox. Il docufilm diretto da Davis Guggenheim, tuttavia, non ha ottenuto il riconoscimento, che è andato a 20 Days In Mariupol.