Michael Douglas commenta l'intimacy coordinator a Hollywood: "Sembra un'intromissione creativa"

Ormai a Hollywood è diventata una figura chiave: è l'intimacy coordinator, la persona che si preoccupa di vigilare sul rispetto reciproco durante le sequenze di sesso o in generale più intime, fisiche e delicate. Michael Douglas, sex symbol in un'epoca in cui non si sarebbe concepito questo ruolo, negli anni di Basic Instinct e Attrazione Fatale, ha espresso alcune opinioni in merito, parlandone con The Telegraph. Leggi anche Kate Winslet sull'intimacy coordinator: "Avrei voluto averlo da giovane"

Michael Douglas e l'intimacy coordinator: "Le scene di sesso sono come quelle di combattimento, è coreografia"

Michael Douglas è stato protagonista del cinema hollywoodiano più erotico, nel corso degli anni Novanta: Basic Instinct, Attrazione Fatale, Rivelazioni. Ha interpretato scene con Sharon Stone, Glenn Close o Demi Moore che oggi richiederebbero sul set la presenza dell' "intimacy coordinator", cioè di chi vigili sulla loro esecuzione. Per evitare che qualcuno sia costretto a fare qualcosa di umiliante o che vorrebbe evitare. Douglas torna a riflettere sulla questione come aveva già fatto col Telegraph, premettendo una considerazione ironica, dal momento che ha 79 anni. Oggi e tempo fa disse:

Alla mia età non me devo più preoccupare, ma questa cosa dell'intimacy coordinator è interessante, mi dà l'idea degli executive che prendono il controllo del film al posto degli autori, però è vero che ci sono stati brutti passi falsi e casi di molestie. [...] Le scene di sesso sono come quelle di combattimento, è tutta una coreografia. Parlando per esperienza personale, come uomo ti prendi la responsabilità di mettere a tuo agio la donna, ne parlate. Dici: "Okay, ti toccherò qui, se va bene a te." È una cosa pianificata, ma deve dare l'idea che sta succedendo spontaneamente, che poi si spera sia il principio alla base della buona recitazione. [...]

Sono certo che ci siano state persone che hanno passato il segno, ma prima sembrava che ci occupassimo noi stessi della cosa. Si facevano una brutta nomea e quello li metteva in riga. Ma ho parlato con le signore con cui ho fatto alcuni di questi film a contenuto "sessuale", e ora ci scherziamo, pensando a come sarebbe stato se avessimo avuto un intimacy coordinator in mezzo...