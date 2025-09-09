TGCom24
News Cinema

Michael Caine a 92 anni sospende la pensione per Vin Diesel, riprendendo un personaggio già interpretato

Domenico Misciagna

Non ce l'ha proprio fatta: una leggenda come Michael Caine si era dichiarato in pensione, ma tornerà sul set a 92 anni, convinto da Vin Diesel, che aveva bisogno di lui per riprendere un suo personaggio in un sequel. Di cosa si tratta?

Michael Caine a 92 anni sospende la pensione per Vin Diesel, riprendendo un personaggio già interpretato

Ci ha provato a rimanere in pensione: due anni fa Michael Caine, dopo Fuga in Normandia, aveva dichiarato il suo ritiro, ma arriva ora la notizia che a 92 anni non ha saputo dire di noi a... Vin Diesel. La star infatti lo ha chiamato per tornare a interpretare un personaggio che Sir Michael aveva già incarnato dieci anni or sono nell'action-fantasy The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe, del quale è in preparazione il sequel alla Lionsgate. Diesel aveva già coinvolto nelle sue acrobazie monumenti britannici come Judi Dench (per Riddick) o Helen Mirren (per Fast & Furious), ma ora potrà appuntarsi sul petto la medaglia: ha fatto cambiare idea a Michael Caine!

Michael Caine in The Last Witch Hunter 2, sospende la pensione

Michael Caine aveva organizzato tutto: un ultimo film sulla senilità, con la compianta Glenda Jackson (Fuga in Normandia, 2023) e un'ultima autobiografia piena di aneddoti ("Don't Look Back, You'll Trip Over: My Guide to Life", lett. "Non guardarti indietro, sennò inciampi: la mia guida per l'esistenza", 2024). L'anziano, preciso e indimenticabile inteprete del cinema inglese, americano e internazionale, Oscar per Hannah e le sue sorelle e Le regole della casa del sidro, non è però riuscito a rimanere con le mani in mano troppo a lungo, nonostante abbia superato i 90 anni. Ha accetto infatti di tornare a intepretare il prete Dolan, che nel primo The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe (2015, Breck Eisner) aiutava il personaggio di Vin Diesel, Kaulder, a opporsi a una terriibile strega. Cosa ironica, nella storia Dolan alla fine del film decideva di non ritirarsi dalla sua battaglia contro il male... in un contesto del genere, Michael non poteva di certo dire di no a Vin...
Il sequel di The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe sta prendendo vita alla Lionsgate soprattutto sull'onda delle numerosissime visualizzazioni su Netflix dell'originale nell'ultimo anno: all'uscita il primo capitolo non fu un grande successo economico, raccogliendo al boxoffice mondiale solo 147 milioni di dollari, a fronte di un budget tra i 70 e i 90 milioni, recuperando qualcosa però in digitale. Il film nacque da Diesel stesso, che voleva raccontare sul grande schermo le avventure di un personaggio che aveva inventato per le sue sessioni a Dungeons & Dragons. Leggi anche Il Joker di Heath Ledger, l'affettuoso ricordo di Michael Caine: "Performance storica, noi stessi pensavamo già all'Oscar"

Domenico Misciagna
