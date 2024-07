Mesi di novità all'insegna della qualità: presentato a Ciné 2024 il listino I Wonder Pictures

News Cinema

The Substance è stata una delle sorprese dello scorso Festival di Cannes, un oggetto misterioso che arriverà al cinema insieme alle altre novità dei prossimi mesi targate I Wonder Pictures. A Ciné, ne abbiamo parlato con Andrea Romeo.

Ha vinto il premio per la sceneggiatura allo scorso Festival di Cannes, ma per molti avrebbe meritato molto di più. Una sfida anagrafica e coraggiosa fra due bellezze e il tempo che passa, The Substance di Coralie Fargeat, con Demi Moore e Margaret Qualley, è uno dei titoli di punta del prossimo listino per I Wonder Pictures, presentato a Riccione agli esercenti nel corso delle giornate professionali di cinema Ciné. Non mancheranno poi film della sempre più trendy società di produzione e distribuzione americana, A24, o titoli come La morte è un problema dei vivi, appena uscito in sala, o i francesi The Beast di Bonello e Making Of di Kahn.

Ne abbiamo parlato con Andrea Romeo, founder e CEO di I Wonder Pictures, in questa video intervista.