Mercy: Sotto Accusa, il trailer italiano ufficiale del film con Rebecca Ferguson e Chris Pratt

Nelle sale italiane dal 22 gennaio 2026 distribuito da Eagle Pictures questo thriller fantascientifico diretto da Timur Bekmambetov. Ecco Rebecca Ferguson e Chris Pratt nel trailer italiano ufficiale di Mercy: Sotto accusa.

Mercy: Sotto Accusa, il trailer italiano ufficiale del film con Rebecca Ferguson e Chris Pratt

Sul poster italiano, che vi mostriamo qui in basso assieme al primo trailer, c'è scritto: "Il futuro della giustizia è l'intelligenza artificale". Già, perché Mercy: Sotto Accusa, il film che vedremo dal 22 gennaio prossimo al cinema racconta la storia, ambientata in un futuro decisamente non molto lontano dal nostro presente di un uomo, anzi di un detective della polizia, che viene accusato di aver ucciso sua moglie e che ha solo 90 minuti per dimostrare la sua innocenza al Giudice, ovvero all'intelligenza artificiale che deve decidere del suo destino e che lui stesso, in passato, aveva contribuito a creare.
In qualche modo da sempre presente nei racconti di fantascienza più catastrofisti, la questione dell'intelligenza artificiale che la nostra contemporaneità ha riportato al centro di tante questioni e interrogativi torna in questi mesi sempre più protagonista anche al cinema (basti pensare agli ultimi due Mission: Impossibile, o magari anche al Chien 51 che ha chiuso Venezia), e ora viene affrontata anche in questo film diretto da Timur Bekmambetov che vede protagonisti Chris Pratt e Rebecca Ferguson, rispettivamente imputato e giudice virtuale.
Ecco qui trailer e poster di Mercy: Sotto Accusa.


