Adèle Exarchopoulos, la Parigi del futuro e l'IA: il trailer di Chien 51

Diretto da Cédric Jimenez, questo film thriller fanta-distopico-poliziesco che ha chiuso il Festival di Venezia 2025 vede coinvolti nel cast, oltre a Adèle Exarchopoulos, anche Gilles Lellouche, Louis Garrel, Valeria Bruni Tedeschi, e Romain Duris. Ecco trailer e trama di Chien 51.

Il regista è Cédric Jimenez, quello che nel 2022 aveva diretto un film davvero notevole come November - I cinque giorni dopo il Bataclan. La protagonista è una che non ha bisogno di troppe presentazioni come Adèle Exarchopoulos, affiancata principalmente da Gilles Lellouche, ma anche da Louis Garrel, Romain Duris e perfino la "nostra" Valeria Bruni Tedeschi. La storia mescola poliziesco (che poi è la specialità di Jimenez) e fantascienza distopica, raccontando di una Parigi di un futuro prossimo, divisa in tre zone ben distinte, ognuna destinata a una diversa classe sociale, dove a garantire ordine e stabilità è sì la polizia ma col supporto di un'intelligenza artificiale di nome ALMA.

In Chien 51 Exarchopoulos e Lellouche sono, rispettivamente, un'investigatrice apparentemente impeccabile della Zona 2 e un poliziotto disilluso e impulsivo della Zona 3, costretti a formare una strana coppia quando il creatore di ALMA viene trovato ucciso in circostanze misteriose. Il film ha chiuso ufficialmente il Festival di Venezia 2025, dove per noi l'ha visto e recensito Mauro Donzelli.

Al momento non ci sono notizie circa una possibile distribuzione italiana di Chien 51 (o Dog 51, se preferite il titolo internazionale), di cui però potete vedere qui di seguito un trailer ufficiale originale (quindi, in francese) con sottotitoli in inglese.



