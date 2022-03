Men: il trailer ufficiale del nuovo film di Alex Garland con Jessie Buckley

News Cinema

Nel cast di questo thriller/horror, oltre alla candidata all'Oscar Buckley, anche Rory Kinnear e Paapa Essiedu. Il film è annunciato in uscita negli USA il 20 maggio: lo vedremo nella line up del Festival di Cannes?

Dopo il teaser che aveva debuttato a inizio febbraio, ecco il trailer ufficiale di Men, il nuovo film scritto e diretto da Alex Garland, il romanziere autore di "The Beach", sceneggiatore di 28 giorni dopo, poi diventato anche il regista di film notevoli come Ex Machina e Annientamento.

Prodotto dalla A24, questo thriller-horror psicologico vede la bravissima Jessie Buckey (nominata all'Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua performance di La figlia oscura) nei panni di una donna che, ancora in lutto per la morte del marito (Paapa Essiedu) che si è buttato giù da un palazzo, si reca in campagna per una piccola vacanza, ma che inizia a essere ossessionata dal suicidio del marito e da una serie di strani personaggi maschili che sembrano avere tutti il volto del gestore del bed and breakfast dove alloggia (Rory Kinnear), e che si fanno via via più inquietanti e minacciosi, facendola scivolare lentamente verso la follia.

Men debutterà negli USA il 20 maggio, una data che potrebbe lasciar pensare a un'anteprima nei primi giorni del Festival di Cannes, che si aprirà il 17 dello stesso mese. La fotografia di Men è firmata da Rob Hardy, già DOP dei precedenti due film diretti da Garland, che prossimamente dirigerà Kirsten Dunst in un film intitolato Civil War, nel cui cast figurano anche Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson e Cailee Spaeny.

