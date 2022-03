Memory: il trailer del nuovo action movie con Liam Neeson e Monica Bellucci

News Cinema

Diretto da quel solidissimo mestierante che si chiama Martin Campbell, questo nuovo film in cui l'attore irlandese torna a menare le mani come sa fare arriverà prossimamente nei cinema italiani con BIM Distribuzione. Ecco il trailer ufficiale di Memory.

State attenti, perché Liam Neeson sta per tornare al cinema. E lo sta per fare facendo quello che, perlomeno da qualche anno a questa parte, sa fare meglio: menare le mani. Debutterà prossimamente nei cinema italiani con BIM Distribuzione Memory, un nuovo thriller d'azione che vede il tostissimo attore irlandese nei panni di un sicario della mala che, tanto per cambiare, finisce a sua volta nel mirino di chi lo vuole fare fuori dopo che si rifiuta di portare a termine un lavoro. A complicare le cose, come se da sole non lo fossero già abbastanza, il fatto che questo protagonista ha grossi problemi di memoria.

Memory, di cui di seguito vi mostriamo il primo trailer ufficiale, è il remake di un film belga del 2003, The Memory of a Killer, che è stato adattato dallo sceneggiatore Dario Scardapane, autore della serie Netflix The Punisher. Dietro la macchina da presa c'è invece quel solidissimo mestierante del cinema hollywoodiano che si chiama Martin Campbell, l'autore di film come Fuga da Absolom, due Bond Movie di tutto rispetto come Goldeneye e Casinò Royale e di La maschera di Zorro, giusto per citare i titoli più noti.

Nel cast del film, al fianco di Liam Neeson, ci sono Monica Bellucci, Guy Pearce e Ray Stevenson.

Memory: il trailer ufficiale del film