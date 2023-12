Mélanie Thierry e Gilles Lellouche nel trailer di Suddenly

News Cinema

Basato sul romanzo francese "Soudain Seuls", il film racconta la storia di una coppia che deve lottare per la sopravvivenza dopo essere rimasta bloccata su un'isola durante quello che doveva essere il loro viaggio da sogno.

Vi presentiamo qui di seguito il trailer ufficiale originale, sottotitolato in inglese, di un film che si intitola Suddenly, attualmente nei cinema francesi.

Interpretato da Mélanie Thierry e Gilles Lellouche, il film è tratto da un romanzo francese intitolato "Soudain Seuls" (che è anche il titolo originale del lungometraggio) e racconta la storia di una coppia che sta facendo il giro del mondo in barca a vela e che, in seguito a un incidente, rimane bloccata su un'isola sperduta e deserta del Pacifico meridionale, e che è quindi costratta a una dura prova di sopravvivenza.

Suddenly è scritto e diretto da Thomas Bidegain, noto soprattutto come sceneggiatore di alcuni dei più noti film di Jacques Audiard come Il profeta, Un sapore di ruggine e ossa e I fratelli Sisters, ma anche di film come Saint Laurent di Bonello, La famiglia Bélier, La resistenza dell'aria e La ragazza di Stillwater. Per Bidegain, questo è il secondo film da regista dopo l'esordio del 2015, Les Cowboys.

Ecco il trailer e la trama ufficiali di Suddenly:





Vincent e Laura, una coppia appassionata ma instabile, intraprende un avventuroso viaggio in barca a vela intorno al mondo per dare un nuovo inizio alla propria relazione.

Durante il viaggio, i due decidono di esplorare una vasta isola deserta che scoprono al largo delle coste del Cile. Colti da una violenta tempesta durante l'esplorazione, si rifugiano in una stazione baleniera abbandonata per la notte, ma la mattina, al risveglio, scoprono che la loro barca è scomparsa. Bloccati in un ambiente ostile, senza mezzi di comunicazione, con le scorte di viveri che scarseggiano e l'inverno alle porte, Vincent e Laura dovranno collaborare in una lotta per la sopravvivenza che metterà a dura prova i loro sentimenti e cambierà per sempre il loro rapporto.