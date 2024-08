Megalopolis, Francis Ford Coppola: "Non volevo un film woke coi sermoni"

News Cinema

Chiacchierando con Rolling Stone, Francis Ford Coppola va fiero di aver scritturato in Megalopolis, dal 16 ottobre al cinema, anche persone "scomode" a Hollywood come Shia LaBeouf o Jon Voight. Il suo film non è "woke" ma ha portato sul set collaboratori di ogni fede politica.

Francis Ford Coppola tornerà anche sui nostri schermi con la sua ultima, monumentale e contestata fatica: Megalopolis, al cinema dal 16 ottobre. Chiacchierando con Rolling Stone, il regista 85enne si dimostra ancora una personalità che non risponde a nessuna tendenza, ma solo al proprio slancio creativo. Già attaccato per presunte molestie sul set, scagionato da una comparsa che ha smontato l'interpretazione più pruriginosa di un episodio avvenuto durante le riprese, Coppola rilancia collocandosi ben al di fuori dell'attuale politicamente corretto hollywoodiano. Leggi anche Francis Ford Coppola non ha molestato nessuno: l'appassionata difesa di una comparsa sul set di Megalopolis

Francis Ford Coppola e Megalopolis: "Il film non curerà i nostri malanni, ma spero ci spinga a parlare del futuro"

Megalopolis si ambienta in un'immaginaria New Rome, una città devastata da un cataclisma, che l'architetto visionario Cesar Catilina (Adam Driver) vorrebbe ricostruire in modo utopistico, incontrando le resistenze del sindaco conservatore Franlyn Cicero (Giancarlo Esposito): la figlia di quest'ultimo, Julia (Nathalie Emmanuel), è divisa tra l'amore per Cesar e l'affetto per il padre, mentre Clodio (Shia LaBeouf), cugino di Cesar, vuole a tutti i costi conquistarla. La critica a Cannes si è divisa su un film che farà discutere, si spera più per i suoi contenuti e il suo stile, che per le polemiche. Una di queste si è concentrata sull'uso di attori come Jon Voight (sostenitore aperto di Trump), Dustin Hoffman (accusato di molestie su una diciassettenne nel 1985) e Shia LaBeouf (accusato di violenza domestica e sessuale dalla sua ex FKA Twigs). Persone "cancellate" da Hollywood ma presenti nel cast di Megalopolis, parzialmente autofinanziato da Coppola stesso, per una cifra sui 120 milioni di dollari. Francis coglie la palla al balzo.

Ciò che non volevo accadesse era che fossimo considerati una produzione woke hollywoodiana, che fa sermoni al pubblico. Nel cast ci sono persone "cancellate" in vari momenti. C'erano persone super-conservatrici e altre che sono estremamente progressiste. Ma lavoravamo tutti sullo stesso film. Pensavo fosse interessante. [...] Ora mi metto a parlare di politica, e il mio ufficio stampa mi sgriderà. Questo film non curerà i nostri malanni. Ma credo onestamente che ciò che ci salverà sarà parlare del nostro futuro. Vogliamo poter porre qualsiasi domanda che abbiamo, per capire perché questo paese è diviso al giorno d'oggi, e questo ci darà l'energia per sconfiggere quelle persone che vogliono distruggere la nostra repubblica. Questo film è il mio contributo a questo scopo. Tutto quello che voglio per questo film è che avvii una conversazione. Non esistono utopie senza conversazioni.