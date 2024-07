Francis Ford Coppola non ha molestato nessuno: l'appassionata difesa di una comparsa sul set di Megalopolis

News Cinema

Dopo due fuorvianti video messi online di presunte molestie di Francis Ford Coppola nei confronti di comparse di Megalopolis, una delle persone coinvolte interviene smentendo categoricamente tutto. E non è la sola a difendere l'integerrimo regista.

Viviamo in tempi davvero bui se c'è gente che prova a infangare anche reputazioni impeccabili come quella di Francis Ford Coppola, accusato, in base a due video girati di nascosto sul blindatissimo set di Megalopolis, le cui implicazioni sono state smentite con decisione e indignazione proprio da una delle protagoniste, che spiega come sono andate le cose in realtà. Hollywood Reporter e Variety, che si sono affrettati a diffondere le dicerie sul regista, non hanno pubblicato le dichiarazioni di Rayna Menz, una comparsa sul set ripresa nel video, nelle sue storie Instagram. Per fortuna lo ha fatto The Wrap e Deadline ha approfondito.

Cosa è veramente successo sul set di Megalopolis: parla la comparsa protagonista del video

Rayna Menz dichiara nelle sue storie IG: "Un video in cui compaio è stato diffuso con un titolo fuorviante. Nessuna delle accuse a Francis Ford Coppola è vera. E' stato un onore lavorare con una simile leggenda. Il video è stato fatto su un set CHIUSO in cui erano proibiti i cellulari proprio per la sicurezza degli attori. Sono disgustata da queste accuse e spero che tutti vedranno la verità per quella che è". Oltre a questa dichiarazione, Menz ha parlato con Deadline entrando più in dettaglio e qua le cose si fanno davvero interessanti:

Lui non ha fatto nulla a me o a nessun altro sul set che ci facesse sentire a disagio. Sono rimasta disgustata, sono stata presa alla sprovvista dal video perché era un set chiuso e che qualcuno avesse fatto un video è una cosa ridicola e completamente non professionale. E' disgustoso, perché lui non faceva che parlare della moglie e di quanto fosse meravigliosa. Sua moglie (morta poco dopo la fine delle riprese del film, ndr) era sul set con noi quasi sempre. E' disgustoso vedere quel video e il modo con cui volevano usarlo per trasmettere un certo messaggio. Una cosa schifosa. Di fatto sono stata io quella che gli ha chiesto di ballare, davanti a tutti. Ecco perché è buffo che questa storia sia venuta fuori. Mi ha perfino detto qualcosa del genere - non ricordo le parole esatte perché è passato più di un anno - 'sono un gentiluomo e non direi mai di no a una signora'. E abbiamo ballato il valzer sulla musica da discoteca. E' sempre stato molto professionale, un gentiluomo, era come una specie di bel nonno italiano, in giro per il set. E' stato molto divertente e lui è una persona gentile e generosa.

Come se non bastasse questa appassionata e indignata difesa, in merito ai cosiddetti baci che Coppola avrebbe dato alle comparse femminili, si era già espresso il produttore esecutivo Darren Demetre, spiegando che il regista "cercava di dare ispirazione e creare l'atmosfera del club". E poi: "Lavoro e ho lavorato con Francis e la sua famiglia da più di 35 anni. Ci sono state due giornate in cui abbiamo girato la scena di una festa in discoteca sullo stile dello Studio 54, in cui Francis si aggirava sul set per cercare di stabilire lo spirito della scena dando abbracci e baci sulle guance al cast e alle comparse. Era il suo modo per cercare di creare l'atmosfera del club, importantissima per il film. Non ho mai ricevuto alcuna lamentela per molestie o comportamento inappropriato durante tutto il progetto".

Avendo incontrato Francis Ford Coppola ai tempi di Dracula lo ricordiamo come un uomo affettuoso, entusiasta e pieno di calore con tutti, e certo non ha mai dato l'idea di essere uno che approfittasse della sua posizione, anche in un'epoca in cui l'attenzione per il problema delle molestie sul set (che esiste ed è sempre esistito) non era così alta. A noi sembra che una carriera immacolata come quella di Francis Ford Coppola possa essere sporcata solo dalla vendetta di qualcuno che non si è sentito considerato abbastanza o è in cerca di soldi e facile notorietà. Voi siete liberi di scegliere a chi credere.