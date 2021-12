Mega Man, il film dal gioco Capcom passa a Netflix

News Cinema

Netflix si è aggiudicata il progetto di un film tratto dalla celebre saga videoludica di Mega Man, adattamento curato da Henry Joost e Rel Schulman.

Non è la prima volta che si parla di un adattamento cinematografico di Mega Man, la famosa saga videoludica Capcom, ma ora il progetto si è ufficialmente spostato su Netflix, sempre in mano ai due registi e sceneggiatori designati, Henry Joost e Rel Schulman. La notizia arriva dal sito ufficiale di Supermarché, la casa di produzione dei due autori.

Mega Man, arriva l'adattamento del videogioco Capcom su Netflix

Per questa versione dal vero di Mega Man, Henry Joost e Rel Schulman, già registi per Netflix del Project Power con Jamie Foxx e James McAvoy, torneranno a lavorare con lo sceneggiatore Mattson Tomlin, attivo anche sul prossimo The Batman. Il film era nato come progetto della 20th Century Fox prima dell'acquisizione Disney, ma Joost, Schulman e la Capcom hanno preferito proseguire con Netflix, lasciando la nuova Fox (che come sottoetichetta Disney si identifica ormai con "20th Century Studios").

Protagonista di una serie di frenetici action-platform, Mega Man è un robot creato come semplice assistente di laboratorio, poi trasformato in una macchina da guerra da uno scienziato, per contrastare un altro scienziato impazzito suo collega. Il primo Mega Man uscì per NES nel lontanissimo 1987, ma la saga è proseguita poi con una trentina di titoli fino al 2018, attraversando la maggior parte delle piattaforme storiche Nintendo e persino gli antichi PC DOS. Il personaggio è una delle mascotte della Capcom, quindi confidiamo nell'attenzione che Joost & Schulman stanno riponendo nella trasposizione. Come ha dimostrato il caso delle proteste degli appassionati per un Sonic dal look deforme nel trailer di Sonic - Il film, la fanbase è molto attiva e molto attenta... auguriamo a Mega Man di convincere i fan come ha fatto il porcospino blu! Leggi anche Sonic Il film: il successo al cinema rilancia un marchio oltre la nostalgia?