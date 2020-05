Sonic Il film: il successo al cinema rilancia un marchio oltre la nostalgia?

News Cinema

La Sega of America ritiene che il successo di Sonic - Il film abbia portato il marchio oltre la nostalgia, rendendolo più attuale per un pubblico più ampio.

Dalla tendenza a riproporre saghe storiche degli anni Ottanta e anni Novanta arriva di certo anche Sonic - Il Film: è normale che simili operazioni, attese con ansia dai fan, siano viste da altri come spudorato sfruttamento della nostalgia, un motore più che mai potente nel mondo dell'audiovisivo attuale. C'è però un altro aspetto che forse si sottovaluta: il rilancio di un marchio al di là della sua fanbase. In altre parole, la nostalgia non è una benzina infinita, e da sola potrebbe essere solo sinonimo di raschiare il fondo del barile. E' un investimento di marketing meno disperato di quanto appaia.

Su Reddit il responsabile del brand Ivo Gerscovich per la Sega of America (notate: non parliamo della Paramount e del cinema, ma del mondo videoludico nel quale il personaggio è nato) ha spiegato come stiano le cose, dopo gli oltre 300 milioni di dollari d'incasso del film di Jeff Fowler.

Il team e io abbiamo lavorato sul brand di Sonic negli ultimi cinque anni e quello che all'inizio sembrava vento contrario, quando il nuovo team si è formato, si sta trasformando in un vento in poppa. Dalla nostra prospettiva, lavorare su un marchio prima visto come "nostalgico" e ora diventato "rilevante", è come spingere una palla di neve per farle prendere velocità, poi comincia a rotolare da sola sempre più veloce, e all'improvviso sei tu che le devi stare dietro.