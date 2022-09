MaXXXine: il video promo del film che chiuderà la trilogia horror di Ti West

News Cinema

Dopo X - A Sexy Horror Story e il prequel Pearl, che raccontava il passato dell'anziana protagonista di quel film e che è stato presentato a Venezia, ecco che Ti West fa un salto in avanti e racconta il 1985 e quel che accade a Maxine.

Tutto è partito da X - A Sexy Horror Story, il film di Ti West che, uscito in estate, omaggiava il genere slasher ibridandolo con suggestioni provenienti dal mondo del porno, e che sopratutto vedeva Mia Goth in un doppio ruolo: quello della giovane Maxine, attrice nel film hard che lei e i suoi amici girano in una sperduta fattoria texana, e quello di Pearl, l'anziana e non del tutto equilibrata padrona della fattoria che, con l'aiuto del marito, iniziava a far fuori i ragazzi, spinta da motivi legati all'invidia per la giovinezza perduta e al suo desiderio sessuale frustrato.

Al Festival di Venezia che si è concluso da pochissimi giorni, West ha presentato, fuori concorso, Pearl, annunciato prequel che racconta della giovinezza della donna. E, come sa chi ha avuto modo di vedere Pearl al Lido, quel film, come avveniva in X, si chiudeva con l'anticipazione di un altro film, il terzo di quello che è già stato definito un "Arthouse slasher cinematic universe".

Il terzo film di questa serie si intitolerà MaXXXine e, con un bel salto in avanti rispetto alla fine di X, nel quale Maxine fuggiva via dalla fattoria incontro al suo futuro, viene raccontata nel 1985: un 1985 nel quale, si suppone da questo primo promo video del film, è diventata una star del porno nell'era dorata delle VHS.