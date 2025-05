Mauro Corona, la mia vita finché capita: un documentario scava nell’intimità di un personaggio

News Cinema

Ogni settimana appare in televisione e sembra interpretare una parte, almeno questo si intuisce dalla visione del documentario Mauro Corona, la mia vita finché capita, in sala per Wanted dopo la presentazione a Trento, in cui emerge la persona senza maschere, con le sue fragilità. Abbiamo incontrato il regista Niccolò Maria Pagani.

Davanti alla telecamera si fa sfrontato, interpreta il personaggio dello scrittore e montanaro sopra le righe, Mauro Corona. Per la prima volta emerge invece la persona, curiosando nella sua tana, nella sua intimità e nei ricordi dolorosi di famiglia, un passato che è ancora ferita aperta, come il Vajont, tragedia enorme i cui disastri sono ancora visibili ogni giorno dal paesino in quota in cui abita.

Wanted Cinema ha appena fatto uscire in sala, dopo la presentazione al Trento Film Festival, il documentario Mauro Corona - La mia vita finché capita, dedicato allo scrittore, scultore, alpinista friulano, diretto da Niccolò Maria Pagani. Ne abbiamo parlato proprio con lui, nel corso di un’intervista telefonica.

Come nasce l’idea di raccontare da un punto di vista inconsueto e intimo un personaggio così esposto, anche mediaticamente, come lo scrittore Mauro Corona?

Inizialmente lo conoscevo anch'io soltanto per la televisione, mi è capitato di andarlo a sentire durante la presentazione di un libro e di finire a tavola con lui e mi è bastato parlarci per venti minuti per capire che la persona che si vedeva tutti i martedì in televisione era un personaggio interpretato da Mauro. Dietro c’è qualcuno completamente diverso, mille mondi diversi e abbiamo provato a raccontarli con La mia vita finché capita.

Com’è andata dal punto di vista tecnico, siete stati letteralmente embedded, come si dice per la guerra, sempre al suo seguito nella quotidianità e nel suo paese?

Sì, la mia scelta di andare vivere a Erto è stata da un lato difficile e da un lato quasi necessaria per il film. Perché un conto era andare su una ventina di giorni o un mese con la troupe, fare quello che dovevamo fare e poi andare via, un altro era cercare di capire bene quello che era il mondo di Mauro, viverlo da vicino, cercando di cogliere i suoi fantasmi. Per riuscire a capirli avevo bisogno di stare a strettissimo contatto con lui. Con i suoi pro e i suoi contro, perché Mauro è una persona solitaria e avere il regista del suo documentario sempre lì intorno poteva creare anche difficoltà. Ci siamo abbracciati tanto e ci sono stati anche degli scontri ma credo, ne parlavamo anche con lui, che quegli scontri siano stati fondamentali, propedeutici, per la buona riuscita del film.

Anche perché sembra un personaggio che basa molto sul confronto, il contrasto, il dialogo, in senso buono ma anche negativo. Non è uno che le manda a dire.

Assolutamente sì, è il suo bello. Non si fa alcun problema a dirti tutto quello che pensa di te, ma questa sua sincerità traspare anche nel film.

Una cosa che mi ha colpito è come emerga una figura quasi arcaica, come il suo ambiente, ma anche molto contemporanea, specie in un'epoca di omologazione, così particolare ed eccentrico.

Mauro Corona è un personaggio estremamente moderno da quel punto di vista lì, nonostante sia una persona che ha 75 anni, credo che ancora abbia il suo spazio molto importante all'interno della società moderna. Poi nel film si parla della sua vita ma anche di quella di tutti, di morte, di suicidio, di fantasmi, quelli che tutti noi abbiamo in qualche modo intorno, chi più e chi meno. Quindi sì, è una persona estremamente moderna, nonostante il mondo in cui vive e i ricordi molto presenti nel film, in cui parla tanto della sua vita quando era bambino.

Le scene in cui rievoca la durezza della vita in famiglia sono le più struggenti e intime, gli siete letteralmente entrati nel subconscio, specie quando, nella vecchia casa dei genitori si apre molto

La cosa bella di questo documentario è che non c'era nulla di scritto prima, ma solo una serie di argomenti che avrei voluto toccare con lui. Gli davo semplicemente l'input e poi Mauro andava avanti da sé. C'erano dei luoghi in cui mi piaceva chiaramente andare a curiosare, come la sua tana, ovviamente, che è tutto il suo mondo. C’è la parte in cui scolpisce, quella in cui scrive o in cui vive, mangia e dorme. Entrare nel suo mondo è stato un po’ come entrare nella sua anima, mentre entrare a casa ai genitori nella scena che cita, quasi all'inizio del film, è stato come entrare nel suo passato.

Parla poi del non essere andato via, citando come ragione i figli

È come un sindrome di Stoccolma, non voler andarsene da un posto che ti fa male. La paura di allontanarsi, ma anche di non farlo. In qualche modo è anche un film sulla fuga. Definisce i suoi posti come luoghi da fuggiaschi, cosa che ho percepito anche io standoci alcuni mesi. Non ha voluto fare lo stesso errore della madre, che è scappata e li ha abbandonati.

Ci sono poi degli incontri con alcuni amici che vengono a trovarlo, come Erri De Luca e Piero Pelù

Per come intendo io poi i documentari, soprattutto quelli biografici, non volevo andare in giro a intervistare persone che parlassero di lui, perché si sarebbe tolta emozione e fluidità. Avere invece dei personaggi che vanno su da lui mi ha permesso averli direttamente lì a parlare con Mauro. A loro non davo nessuna indicazione, non c'era nulla da inventare, erano due amici che si vedevano dopo un po' di anni, davanti a un fuoco con una bottiglia di vino. Gli dicevo, 'fate come se io non ci fossi'. E credo che questa sincerità nei loro dialoghi abbia funzionato.

E invece questi sette mesi trascorsi lì, cosa le hanno insegnato o fatto capire meglio del mondo di Corona, a partire dalla grande ferita del Vajont?

Ecco, quella è una delle cose più impressionanti, perché tutti i giorni, volenti o no, quella ferita si vede. Tutti i giorni uno si sveglia, apre la finestra e la vede. Non è un caso se anche i ragazzi più giovani del paese, quelli che hanno 18 o 19 anni, la sera all’osteria chiacchierano ancora del Vajont, una cosa successa 60 anni fa. Ho iniziato a sentire anch'io quella ferita, in luoghi che prima non mi appartenevano e adesso sì, anche per riportarli nel film. Volevo avere anche uno sguardo interno.