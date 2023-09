Matthew McConaughey scherza sulle voci di una presunta parentela con Woody Harrelson: è colpa di mia madre!

News Cinema

Ospite del programma Access Daily, Matthew McConaughey è tornato a parlare dell'ipotesi che Woody Harrelson sia il suo fratellastro e di come è nata la voce.

Come certamente saprete, lo scorso aprile Matthew McConaughey nel programma Let's Talk Off Camera di Kelly Ripa aveva parlato della sconcertante rivelazione fatta da sua madre, che aveva fatto intendere che lui e Woody Harrelson, da sempre molto legati e spesso scambiati per tali, avrebbero potuto essere fratellastri. Adesso l'attore è tornato a parlare di questa bizzarra faccenda in un altro programma, Access Daily, aggiungendo altri particolari.

Matthew McConaughey sul "fratello" Woody Harrelson

Evidentemente i conduttori di Access Daily non avevano seguito tutta la vicenda con attenzione, altrimenti avrebbero saputo che era stata proprio la madre di McConaughey a dare il via alle voci su una possibile ma improbabile parentela tra i due attori, separati da 10 anni di età, tramite il padre di Harrelson, morto in prigione nel 2007. Quando gli hanno chiesto cosa ne pensasse la madre, così, ha risposto: "E' stata lei a dare il via a tutta la faccenda! Stavamo tutti insieme in Grecia una sera a parlare e mia madre all'improvviso ha fatto una piccola pausa e ha detto 'oh, conoscevo tuo padre, Woody...". E tutti ci siamo chiesti perché quella pausa? E cosa sapeva? E lei ha continuato "così per dire, potremmo aver frequentato lo stesso posto nel Texas occidentale nel periodo in cui lui era in libertà'. E tutti noi: 'cosa? CI lasci così in sospeso?' Ora dovremo andare a fare il test del DNA".

Ovviamente, il fatto che la madre di Matthew McConaughey potrebbe aver avuto una relazione col padre di Woody Harrelson (pare durante una crisi coniugale col marito) non significa che Harrelson sia figlio suo, visto che sarebbe un po' difficile tenere un segreto del genere tanto a lungo e probabilmente i due attori hanno preso la palla al balzo per scherzarci su, visto il loro forte legame amicale e anche una vaga somiglianza fisica. E in effetti ad aprile questo è quello che McConaughey aveva detto a Kelly Ripa: "C'è sempre stata confusione su dove io inizio e dove finisce lui e viceversa e questo è parte della bromance, no? I miei figli lo chiamano zio Woody e i suoi mi chiamano zio Matthew. La mia famiglia scambia me in molte delle mie foto per lui e la sua famiglia scambia lui nelle sue foto per me". Quanto a un ipotetico test del DNA, disse: "Per Woody è un po' più facile dire ' dai, facciamolo', perché cosa rischia? Per me è un po' più difficile perché mi chiede di affrontare la possibilità che quello che per 53 anni è stato mio padre non lo sia, e crederci. In questo gioco ho qualcosa in più da perdere". E un gioco evidentemente è, visto che i due colleghi sono entrambi mattacchioni, un po' come hanno fatto con la loro finta faida Hugh Jackman e Ryan Reynolds, hanno colto al volo l'occasione di divertirsi un po', in un momento in cui molti sono disposti a credere a tutto, senza alcuna prova.