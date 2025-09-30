Matthew McConaughey in vetrina a Londra: l'attore legge le sue poesie ai passanti

News Cinema

Di passaggio a Londra per la promozione del film The Lost Bus, Matthew McConaughey si è prestato ad una originale iniziativa per un'altra promozione, quella al suo nuovo libro Poems & Prayers.

Oltre ad aver diretto tre dei quattro film su Jason Bourne con Matt Damon, il grande Paul Greengrass è anche il regista di film ispirati a tragici fatti di cronaca come Bloody Sunday, United 93, Captain Phillips e 22 Luglio. Il suo ultimo film si intitola The Lost Bus e si inserisce in questo filone della sua filmografia. Il protagonista è Matthew McConaughey nel ruolo di autista di uno scuolabus, impegnato nel disperato tentativo di salvare ventidue bambini da uno dei più devastanti incendi boschivi degli ultimi cento anni negli Stati Uniti. Il film sarà disponibile su AppleTv+ dal 3 ottobre.

L'attore ha fatto un passaggio a Londra per la premiere europea di The Lost Bus, di cui avrete visto le sfumature romantiche nella foto del bacio con la moglie Camila Alves sul red carpet che continua a rimbalzare sui social. L'ospitata al show di Graham Norton ha generato altri video per i social, ma quello più gustoso e più culturalmente significativo è arrivato per ultimo. McConaughey ha infatti accettato l'invito a leggere alcuni passi del suo ultimo libro accomdandosi letteralmente in vetrina.

Matthew McConaughey a Londra: il video della lettura dei suoi versi

Come si vede dal video in basso, l'attore saluta da dietro il vetro della grande libreria Foyles al numero 107 di Charing Cross Road. "Buongiorno Londra, questo non l'ho mai fatto prima" esordisce McConaughey iniziando a leggere i versi del suo nuovo libro "Poems & Prayers" (edito in Italia da Baldini+Castoldi). Il precedente Greenlights, pubblicato cinque anni fa, non era un’autobiografia tradizionale, ma piuttosto una raccolta di lezioni di vita, aneddoti in forma di appunti e riflessioni dal tono aforistico. Anche se intitolato "Poesie e preghiere", questa nuova opera non si discosta molto dalla precedente trattando della fede e dell’impatto che essa ha sulla sua vita quotidiana. Nel testo l'attore dialoga con Dio, affronta la ricerca del divino dentro se stesso, e riflette sul mondo, sulla famiglia e sulla sua carriera.