Matrix: Will Smith protagonista del quinto film? No, c’è un equivoco, è colpa di un post dell'attore

Con un post in cui parlava del ruolo di Neo rifiutato in Matrix, Will Smith ha involontariamente lasciato credere ai suoi fan che sarebbe stato coinvolto nel quinto film della saga annunciato dalla Warner Bros. Cosa stanno a significare allora le parole da lui condivise su Instagram?

Will Smith non entrerà a far parte del cast del prossimo film di Matrix, quel numero 5 che la Warner Bros. ha annunciato che si farà senza una o due sorelle Wachowski dietro alla macchina da presa. Ma cosa c'entra l'attore premio Oscar con Neo, Trinity, Morpheus & Co.? Se ben rammentate, l'attore ha rifiutato il ruolo principale ai tempi del primo capitolo cinematografico. Inoltre Smith ha pubblicato un post nel quale parlava di questa opportunità perduta e che ha fatto pensare a più di una persona che avrebbe riparato quanto prima all'errore di gioventù.

Will Smith e l'occasione perduta di Matrix

Andiamo con ordine e facciamo un salto all'indietro a quando, nel 1997, Will Smith rifiutò la parte di Neo in Matrix per dedicarsi a un altro progetto. Si trattava di Wild Wild West di Barry Sonnenfeld, commedia che mescolava il western alla fantascienza steampunk e che era interpretata anche da Kevin Kline. Costata 170 milioni di dollari, ne incassò 222 e non piacque nemmeno un po’ alla critica. Candidata a bel 9 Razzie Award, ne vinse 5, tra cui quello per il peggior film. Una parte di questa storia ce la racconta il post condiviso ieri da Will Smith su Instagram. Vi si legge:

Nel 1997, i Wachowski offrirono a Will Smith Il ruolo di Neo in Matrix. Smith rifiutò. Scelse invece Wild Wild West, credendo che in quel momento fosse la scelta più adatta. La domanda però resta: come sarebbe stato Matrix con Smith nella parte di Neo? Svegliati, Will… Matrix ti controlla.

La frase finale del post è l'avvertimento che riceve Neo all'inizio di Matrix. Nel caso di Will Smith, cosa può significare? Ad aiutarci nelle ipotesi è Variety, che ci ricorda che l'attore ha anche cantato la canzone dei titoli di coda di Wild Wild West, che aveva lo stesso titolo del film e che fu candidata ai Grammy Awards. Le parole sibilline di Smith potrebbero allora riguardare la sua carriera musicale. L'artista si prepara infatti all'uscita del suo prossimo album da solista, che arriverà sul mercato a 20 anni di distanza dal precedente. Tra l'uno e l'altro Will Smith ha inciso diversi singoli.

Tornando a Matrix, sarà stato pure un treno perso per Smith, ma il nostro ha comunque nel suo curriculum film e saghe che hanno sbancato i botteghini mondiali: da Men in Black a Io sono leggenda, da Independence Day a Bad Boys.