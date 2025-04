Mary Poppins, Dick Van Dyke voleva girare un altro film con Julie Andrews: "Ha detto no, ecco perché"

News Cinema

Dopo il grande successo di Mary Poppins, Dick Van Dyke avrebbe voluto che Julie Andrews girasse con lui un altro noto film musicale. Ecco perché la diva ha gentilmente declinato la proposta.

Dick Van Dyke e Julie Andrews non condividono lo schermo da 60 anni, ma l'attore conserva gelosamente i ricordi del periodo trascorso sul set di Mary Poppins (1964). Nell'amato classico Disney - vincitore di 5 Premi Oscar, tra cui Miglior Attrice Protagonista - Andrews ha interpretato la magica bambinaia che dà il titolo al film. Van Dyke, che oggi ha 99 anni, è stato l'indimenticabile spazzacamino Bert.

"È stata dolcissima come non mai - ha raccontato l'attore, intercettato da People durante il Dick & Arlene Van Dyke Present Vandy Camp - È stata così paziente con me". Complimentandosi per la voce da soprano dell'attrice, ha poi aggiunto: "Non sono un vero cantante, quindi tendo a essere un po' sottotono, a lottare per arrivare in alto e cantare al top della nota. Ci ho messo un'eternità durante le registrazioni".

Julie Andrews non si è mai spazientita. Al contrario, è stata di grande ispirazione per il collega, aiutandolo nei momenti critici: "Era il suo primo film e ha vinto un Oscar! Era semplicemente un talento naturale". Van Dyke ha poi confidato che, sulla scia il successo ottenuto in Mary Poppins, sperava che Julie recitasse ancora al suo fianco, in uno dei suoi prossimi progetti. Lo voleva a tal punto da averle proposto di entrare nel cast di Citty Citty Bang Bang.

Nel musical del 1968, basato sull'omonimo libro di Ian Fleming, Dick van Dyke ha interpretato l'eccentrico Caractacus Potts. Il ruolo che il divo aveva in mente per Andrews, Stella Scrumptious, andò alla cantante e attrice britannica Sally Ann Howes.

Mi sarebbe piaciuto vedere Julie in Citty Citty Bang Bang. Ma non voleva più fare cose per bambini, cosa che a me piace molto.

Julie Andrews e Dick van Dyke sono ancora in contatto?

Sarebbe stato impagabile rivedere i due insieme sul grande schermo, impegnati in una nuova avventura musicale. Julie Andrews, però, dopo Mary Poppins e Tutti Insieme Appassionatamente (1965), ne aveva evidentemente abbastanza di musical e desiderava nuove sfide. Negli anni seguenti, ha recitato per Alfred Hitchcock in Il Sipario Strappato (1966) e in tante commedie di Blake Edwards, tra cui Victor Victoria (1982).

Julie Andrews e Dick van Dyke non si sentono da un po', ma la moglie di lui, Arlene, ha affermato che le due icone sono ancora molto legate: "Si scambiano onorificenze. Quando una persona riceve un'onorificenza, girano un video e viceversa. Ma lei viveva in Svizzera, l'ultima volta che le abbiamo parlato. Quindi non ci sentiamo molto, perché non ci troviamo mai nello stesso posto".

L'attrice, oggi 89enne, si sta gradualmente allontanando dal mondo dello spettacolo. Dick van Dyke, alla soglia del centenario, è invece ancora in piena attività. Organizza i suoi eventi Vandy Camp e continua a fissare obiettivi di carriera. "Amo quello che faccio" ha aggiunto, confessando che spera di vincere un EGOT. L'acronimo indica le persone che hanno vinto i quattro principali premi dedicati all'intrattenimento: Emmy Award, Grammy Award, Premio Oscar e Tony Award.

Ho vinto ciascuno di questi premi, tranne un Oscar.

Il centesimo compleanno di van Dyke si avvicina (sarà il prossimo 13 dicembre) e chissà che il suo desiderio non venga esaudito. Ma la sua lista dei desideri non si conclude con l'ambita statuetta: "Voglio fare un film horror. E, forse, uno tratto da Shakespeare".