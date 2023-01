Mary e lo spirito di mezzanotte, a Berlino il nuovo cartoon di Enzo d'Alò

News Cinema

È una coproduzione internazionale Mary e lo spirito di mezzanotte, nuova regia di Enzo d'Alò, già autore di La gabbianella e il gatto e La freccia azzurra. Tra le voci originali c'è Brendan Gleeson.

Al Festival di Berlino 2023, nella sezione "Generation Kplus", sarà in concorso Mary e lo spirito di mezzanotte, nuovo film di animazione del nostro Enzo d'Alò, noto per aver diretto opere come La freccia azzurra, Momo alla conquista del tempo e soprattutto La gabbianella e il gatto: proprio con quest'ultimo il nuovo lavoro condividerà l'autore delle musiche, David Rhodes. Ma è solo uno dei nomi internazionali coinvolti nel progetto.

Mary e lo spirito di mezzanotte, la trama e il cast artistico del nuovo film animato di Enzo D'Alò a Berlino

Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo d'Alò, al cinema per BIM distribuzione dopo il suo passaggio in concorso al Festival di Berlino (16-26 febbraio), è l'adattamento libero del romanzo "La gita di mezzanotte" di Roddy Doyle, rielaborato da D'Alò e Dave Ingham.

Si racconta dell'undicenne Mary, che sogna in Irlanda di diventare una grande chef, sostenuta da sua nonna Emer, ma per riuscire nel suo intento intraprenderà un viaggio al di là del tempo, dove quattro generazioni di donne interagiranno: Mary crescerà grazie a quest'esperienza, non priva di ironia. Notevole il cast artistico coordinato da D'Alò: oltre a Rhodes alle musiche, ci sono da segnalare Peter De Sève al design dei personaggi (ha lavorato per Blue Sky, Disney e Pixar, tra i suoi lavori c'è Mulan) e il veterano attore Brendan Gleeson, voce originale del papà di Mary, Paddy.

Mary e lo spirito di mezzanotte è una coproduzione Paul Thiltges Distributions, Aliante, Jam Media, GOAG Productions, Rija Films, Amrion Production e Fish Blowing Bubbles. Enzo d'Alò ha così commentato la partecipazione del suo film al Festival di Berlino:

Sono profondamente orgoglioso di partecipare alla Berlinale, un Festival così attento ai contenuti per le nuove generazioni; vorrei ringraziare gli artisti e i professionisti che hanno reso possibile la realizzazione di questo film, durante cinque difficili anni attraversati da innumerevoli problematiche e grandi trasformazioni sociali. È una storia, questa, in cui ogni spettatore non potrà fare a meno di identificarsi e commuoversi, fino a restarne dolcemente coinvolto. Mary, Scarlett, Emer e Tansey ci permetteranno di affrontare le nostre contraddizioni nella speranza di risolverle con l’ironia e la leggerezza di una fiaba animata.