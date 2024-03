Marvel, Ryan Gosling ha firmato per un ruolo nel MCU? Ecco quale potrebbe essere (e quale vorrebbe interpretare)

News Cinema

Secondo una clamorosa indiscrezione, Ryan Gosling è pronto a debuttare ufficialmente nel MCU e, addirittura, avrebbe già firmato con i Marvel Studios. A quale supereroe potrebbe prestare il volto la star di Barbie? Una cosa è certa: se l'attore potesse scegliere, avrebbe le idee molto chiare!

Ryan Gosling sta attraversando un momento d'oro, professionalmente parlando. Il ruolo di Ken nel film Barbie di Greta Gerwig gli ha portato grande fortuna, oltre ad una nomination agli Oscar come migliore attore non protagonista. La sua performance di I'm Just Ken sul palco del Dolby Theatre è stata uno degli highlight della notte più attesa dell'anno, ma non è tutto.

L'attore canadese è protagonista, accanto a Emily Blunt, dell'action thriller The Fall Guy, in uscita a maggio. Il film di David Leitch, ispirato alla serie degli Anni Ottanta Professione pericolo, è stato presentato in anteprima al SXSW Film Festival, raccogliendo reazioni prevalentemente positive. Lo stesso Steven Spielberg, come ha rivelato Gosling, si è detto grande fan del film. Quanto alla star di La La Land, le sorprese non sono ancora finite.

Il noto insider My time to shine hello, nelle ultime ore, ha sganciato uno scoop clamoroso: l'attore sarebbe ufficialmente sul punto di debuttare nel MCU. Proprio così: secondo le indiscrezioni, Ryan Gosling ha firmato con i Marvel Studios. Si tratta, chiaramente, di un rumor da prendere con le pinze, in assenza di una conferma. È anche vero che l'account, negli anni, si è dimostrato il più delle volte attendibile. Anche quando ha osato.

I fans del Marvel Cinematic Universe, appresa la notizia, non stanno nella pelle e si domandano quale ruolo potrebbe interpretare il 43enne e in quale film degli studios. Non è certo la prima volta che il nome di Gosling è associato alla Marvel o, comunque, all'universo dei supereroi.

Com'è noto, gli era stato proposto il ruolo di Joker in Suicide Squad di David Ayer. Tuttavia, il divo rifiutò, lasciando che Jared Leto si cimentasse in una delle interpretazioni più criticate della sua carriera. Per quale motivo Gosling declinò l'offerta di salire a bordo del DCU? Per altro, avrebbe recitato accanto a Margot Robbie, sua co-star in Barbie, che nel cinecomic ha prestato il volto a Harley Quinn.

La ragione - diffusa da The Wrap - è molto semplice: Ryan non se l'è sentita di impegnarsi con la Warner per un contratto che prevedeva più film. A quanto pare, questa è una regola ferrea, per l'attore. Lo conferma il fatto che Suicide Squad non sia stato il primo cinecomic che lo ha quasi coinvolto. Gosling è stato ad un passo dall'interpretare Hal Jordan in Lanterna Verde (2011), prima che Ryan Reynolds fosse ufficialmente scritturato. Era in lizza anche per la parte di Doctor Strange, che alla fine andò meritatamente a Benedict Cumberbatch.

Rimanendo in casa Marvel, negli ultimi mesi il nome dell'attore è stato inserito dai fans nelle lista dei papabili interpreti di Dottor Destino. Il diretto interessato, ad ogni modo, ha un sogno nel cassetto. C'è infatti un personaggio dei fumetti che Gosling adorerebbe interpretare: Capitan Canada. Tempo fa, infatti, dopo aver smentito le voci che lo volevano nel ruolo di Nova, ha commentato: "Sto aspettando la chiamata di Capitan Canada".

Il supereroe ha debuttato nel 1979 nel fumetto Capitan Terranova. È proprio quest'ultimo ad addestrare Capitan Canada, alias Daniel Eaton, insieme a Capitan Freedom e Mademoiselle. Il superpotere del personaggio è la capacità di comunicare telepaticamente con altri eroi. Sino ad ora non lo abbiamo mai sentito nominare, cinematograficamente parlando. Tuttavia, con l'MCU in continua espansione, non si può mai sapere: chissà che il desiderio di Ryan Gosling non venga esaudito!