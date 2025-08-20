Mark Hamill voleva lasciare gli USA per via di Trump ma poi si è detto: "Quel figlio di ***, col cavolo che me ne vado!"

News Cinema

Mark Hamill aveva tutta l'intenzione di labbandonare il proprio paese a causa della politica di Donald Trump, ma sua moglie lo ha convinto a restare e a prendere concretamente posizione contro l'attuale Presidente degli States.

Mark Hamill è stato seriamente sul punto di lasciare gli Stati Uniti per via dell'Amministrazione Trump e delle sue nefandezze, che trovava - e trova ancora - insopportabili, ma siccome dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, l'attore ha cambiato idea e ha deciso di restare e di lottare. Lui stesso lo ha raccontato nel corso di un'intervista al britannico The Times. Hamill non è certo la prima figura legata al mondo del cinema ad aver manifestato questo desiderio e c'è chi, a differenza sua, si è trasferito in un altro paese, a cominciare da Rosie O'Donnell - che è anche attivista per i diritti delle persone LGBTQ - e da James Cameron. Quest'ultimo vive ormai da 14 anni in Nuova Zelanda e non ha la minima intenzione di tornare in un paese che, secondo lui, "sta girando le spalle ad ogni forma di decenza” e dove vedere ogni giorno la faccia dell'attuale Presidente sulle prime pagine dei giornali "è come assistere a un incidente stradale in loop".

Mark Hamill ha deciso di restare negli USA nonostante l'odio per Donald Trump per merito della sua signora

Mark Hamill ha dunque raccontato a un giornalista del Times che era determinato a lasciare il suo paese per colpa di Donald Trump. L'attore ha spiegato di aver detto a sua moglie di scegliere fra l'Irlanda e Londra non appena Trump è stato eletto Presidente degli Stati Uniti nel novembre del 2024. Il Luke Skywalker di Star Wars ha sempre criticato la politica trumpiana, ad esempio leggendo con la voce del Joker della serie Batman: The Animated Series (che doppia abitualmente) i tweet del presidente, o girando video per delle organizzazioni anti-Trump. A un certo punto, però, ha pensato che ne aveva abbastanza, avvertendo l'esigenza di trasferirsi altrove. Tuttavia aveva fatto i conti senza l'oste:

(Mia moglie) è molto intelligente. Non mi ha risposto subito ma una settimana dopo, dicendomi: "Mi sorprende il fatto che tu gli permetta di allontanarti forzatamente dal tuo paese. Che figlio di puttana – ho pensato. Non me ne vado!

Dopodiché Mark Hamill ha aggiunto:

Le prevaricazioni, l'incompetenza, le persone a cui ha dato il potere… l’unica maniera in cui posso fare i conti con tutto questo senza uscire pazzo o desiderare di tagliarmi le vene nella vasca da bagno è considerarlo un lungo romanzo politico che a suo modo riesce a essere appassionante perché potrebbe essere la cronaca di una fine. La nostra reputazione nel mondo è precipitata e gli effetti si protrarranno per decenni. Rendere il Canada il 51° stato? Vi rendete conto quanto sia offensivo? Per non parlare dell'intenzione di prendersi la Groenlandia e di rinominare il Golfo del Messico. Sono tutte follie che fanno ridere.

Nel frattempo Rosie O'Donnell fa sapere che in Irlanda si trova benissimo perché le persone sono gentili, adorabili e accoglienti, e che non ha nessuna intenzione di tornare negli States, almeno finché Donald Trump è presidente. Se pensiamo all'ultima Notte degli Oscar, in cui la comunità Hollywoodiana ha evitato l'argomento Trump nei discorsi di ringraziamento, lasciandoci a dir poco di stucco, ci viene purtroppo da pensare che i discorsi di Hamill & Co. - e nel gruppo degli oppositori che sono andati via mettiamo anche Ellen DeGeneres - non sortiranno grandi effetti.