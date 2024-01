Marisa Tomei e Camila Mendes nel trailer di Upgraded

News Cinema

Ecco il primo trailer ufficiale originale e la trama di questa commedia romantica che debutta a breve in streaming su Prime Video.

Il 9 febbraio, alla vigilia di San Valentino, festa degli innamorati, arriverà in streaming su Prime Video una delle tante commedie romantiche che è facile prevedere affolleranno le piattaforme italiane. Si intitola Upgraded e vede protagoniste Camila Mendes e Marisa Tomei, con Archie Renaux a fare il bello di turno.

Scritto da Christine Lenig, Justin Matthews e Luke Spencer Roberts, e diretto da Carlson Young, il film sembra basarsi su una serie di ingredienti irrinunciabili per questo genere di film, raccontando la storia di una giovane ragazza di nome Ana (Camila Mendes) che sogna di fare carriera nel momndo dell'arte ma che per il momento si limita a fare la stagista e a cercare di soddisfare le richieste della sua esigentissima datrice di lavoro Claire (Marisa Tomei). Quando, in volo per l'Europa per un viaggio di lavoro, viene fortunosamente scelta per un upgrade dalla classe economica nella quale viaggiava per approdare in business, incontra il bel Will (Archie Renaux), che la scambia per Claire. Non avendo il coraggio di correggerlo, Ana darà così il via a un castello di carte di menzogne più o meno innocenti che le darà la possibilità di avere chance professionali e sentimentali altrimenti impossibili. Fino a quando, ovviamente, la verità non inizierà a venire a galla.

Ecco il trailer ufficiale originale di Upgraded: