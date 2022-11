Mario Maldesi e le Voci del cinema: a Roma tre giorni di incontri per ricordare il grande direttore del doppiaggio

News Cinema

Alla Casa del Cinema di Roma il 17, 18 e 19 dicembre, proiezioni e interventi a ingresso libero per ricordare Mario Maldesi, grande direttore del doppiaggio italiano, nel centenario della sua nascita e nel decennale della scomparsa. Il programma.

Siamo felicissimi, anche perché abbiamo avuto l'onore e la gioia di conoscerlo, collaborarci e chiamarlo amico, di annunciare tre giorni di celebrazione, dal 17 al 19 dicembre, nella Sala Cinecittà della Casa del cinema di Roma, intitolati Mario Maldesi e le voci del cinema - Sessant'anni di storia del doppiaggio, dedicato al grande direttore del doppiaggio nel centenario della sua nascita e nel decennale della sua scomparsa. A organizzarlo le figlie Caterina e Valentina Cidda Maldesi con Enrico Ottaviano. Non sarà un convegno serioso, ma di una vera e propria festa, per celebrare in maniera gioiosa un periodo d'oro del doppiaggio italiano e uno dei suoi massimi esponenti se non il maggiore, con un ricco parterre di ospiti, doppiatori, collaboratori e amici, e la proiezione di alcuni dei film che il doppiaggio italiano ha reso in molti casi - come riconosciuto dagli stessi registi - migliori degli originali. Se seguivate Coming Soon Television ricorderete forse le volte che Mario Maldesi, che ci voleva molto bene, è stato ospite dei nostri programmi, oltre a regalarci la sua presenza per una lunga intervista, Le voci di Kubrick, realizzata in occasione della scomparsa del grande maestro, di cui Mario Maldesi ha curato il doppiaggio di tutti i film a partire da Arancia meccanica e a cui lo legava un rapporto di fiducia, ammirazione e affetto reciproci. Vi invitiamo a intervenire numerosi alla Casa del Cinema (l'ingreso è libero) per scoprire tanti aneddoti che non conoscete, rivedere i film che amate e incontrare alcuni dei protagonisti di quella straordinaria stagione del doppiaggio italiano, che sotto la guida severa e meticolosa di Mario Maldesi ci hanno fatto innamorare di un cinema forse irripetibile.

Mario Maldesi e le voci del cinema: il programma

Nel centenario della nascita e a dieci anni dalla sua scomparsa, festeggiamo Mario Maldesi, tra i più grandi direttori di doppiaggio mai esistiti, un autentico innovatore, che ha curato il doppiaggio e la post sincronizzazione di tanti film - nazionali e internazionali - che hanno fatto la storia del cinema, in Italia e nel mondo. Attraverso la proiezione di alcuni capolavori, una mostra fotografica e di materiali inediti e, soprattutto, grazie alla presenza degli ospiti (collaboratori, colleghi, amici), racconteremo il percorso umano e professionale di Maldesi, durante il quale ha creato un lungo sodalizio artistico con alcuni tra i maggiori registi: Luchino Visconti, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Michelangelo Antonioni, Mario Monicelli, Alberto Lattuada, Elio Petri, Francesco Rosi, Antonio Pietrangeli, Luigi Comencini, Stanley Kubrick, John Schlesinger, Sidney Lumet, Miloš Forman, Mel Brooks, William Friedkin, George Lucas, Ken Loach.

Sabato 17 dicembre: 15.30 Rocco e i suoi fratelli, Luchino Visconti (Italia, Francia, 1960, 170') A seguire: conversazione con Piera Detassis, Gianluca Farinelli, Lorenzo Salveti, Adriano De Santis, Giancarlo Giannini, Anselma Dell'Olio, Maria Pia Di Meo, Livia Giampalmo, Stefano De Sando, Gino La Monica, Paila Pavese coordinata da Valentina e Caterina Maldesi ed Enrico Ottaviano. 20.00 Il dittatore dello stato libero di Bananas, Woody Allen (Usa, 1971, 82'), 21.30 Un uomo da marciapiede, John Schlesinger (USA, 1969, 108').

Domenica 18 dicembre 15.00 Amarcord, Federico Fellini (Italia, Francia, 1973, 123'). A seguire: conversazione con Cristiana Lionello, Luca Biagini, Massimo Foschi, Renato Cortesi, Rodolfo Traversa, Luca Dal Fabbro, Ilaria Stagni, Fabrizio Pucci, Domitilla D'Amico, Claudia Balboni, Massimo Giuliani, Angelo Maggi, Daniela Catelli, coordinata da Valentina e Caterina Maldesi ed Enrico Ottaviano. 19.30 Quinto Potere, Sidney Lumet (USA, 1976, 121').

Lunedì 19 dicembre 15.30 Accattone, Pier Paolo Pasolini (Italia, 1961, 116'). A seguire: conversazione con Melina Martello, Roberta Greganti, Angiola Baggi, Cinzia De Carolis, Enrico Di Troia, Alessia Amendola, Emanuela, Massimo e Riccardo Rossi coordinata da Valentina e Caterina Maldesi ed Enrico Ottaviano. 19.30 Qualcuno volò sul nido del cuculo, Miloš Forman (Usa,1975, 125').