Mario Bava: celebriamo i 110 anni dalla nascita del geniale artigiano che ha fatto scuola al mondo

Regista, direttore della fotografia, autore degli effetti speciali, Mario Bava era nato il 31 luglio di 110 anni fa. I suoi film fanno ancora scuola nel mondo.

La settimana scorsa, Effetto Notte, la rassegna organizzata dal CSC-Cinecittà nell'Arena archeologica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, ha reso un giusto e dovuto omaggio a Mario Bava, proiettando in pellicola e in versione restaurata alcuni dei suoi capolavori: Terrore nello spazio, il film che ha ispirato Alien, Operazione Paura (omaggiato in Toby Dammit di Fellini) e I tre volti della paura. L'arena era piena e l'accoglienza è stata calorosa. Oggi il grande artigiano, direttore della fotografia, effettista speciale e regista Mario Bava avrebbe compiuto 110 anni, essendo nato il 31 luglio 1914. Era un uomo del Novecento, figlio d'arte dello scultore, scenografo e direttore della fotografia Eugenio Bava, un pioniere del nostro cinema, che apprese il mestiere sui set e coi pochissimi mezzi che aveva a disposizione riuscì a creare film che hanno influenzato i più celebri registi e che resistono ancora oggi alla prova del tempo.

Tutti i colori di Mario Bava, mago delle luci e delle illusioni

Il cinema, come svela nel celeberrimo finale di I tre volti della paura Boris Karloff, è un trucco, magia e illusione, l'arte di creare dal nulla un'atmosfera, di raccontare una storia da brivido che crediamo vera. Questo Bava lo sapeva e lo ha fatto da maestro. Eppure nel nostro paese, a parte tra gli appassionati di horror, il suo nome resta ancora misconosciuto (di questi tempi poi anche gli autori riconosciuti sono spesso dimenticati per cui non ci sarebbe da stupirsi). Non a caso il primo, esaustivo ed enciclopedico volume sulla sua opera, imprescindibile, resta il mastodontico Mario Bava: All The Colors of the Dark di Tim Lucas del 2007, frutto di studi e di una passione ultraventennale, seguito poi da sporadiche pubblicazioni anche da noi, in genere su riviste specializzate. Ma l'importanza di questo grande artigiano (e usiamo il termine in senso elogiativo), cui hanno riconosciuto i loro debiti registi come Martin Scorsese, Joe Dante, Quentin Tarantino, Francis Ford Coppola, John Landis, Tim Burton, Dario Argento e numerosi altri, è ancora in larga parte sottostimata. Dopo l'esordio con lo splendido horror in bianco e nero La maschera del demonio, il peplum Ercole al centro della terra, Gli invasori e il capostipite del giallo La ragazza che sapeva troppo, Mario Bava passa al colore dipingendo capolavori iper-realisti e al tempo stesso fantastici ed espressionisti del genere horror: I tre volti della paura, firmato con lo pseudonimo John Old, presenta tre episodi ispirati ad altrettanti scrittori (ma anche questo è un espediente semi inventato): un giallo, Il telefono, forse il meno efficace ma che presenta una storia lesbica e un uso strepitoso della luce in un unico ambiente, I Wurdalak, atmosferica e angosciante storia di vampiri ispirata al folclore russo con un carismatico Boris Karloff (che apre e chiude il film) e il bellissimo La goccia d'acqua, tutto giocato su luce e buio, colori spettrali e luci soffuse e un utilizzo del sonoro esemplare. Dal titolo internazionale, Black Sabbath, prese il nome il celebre gruppo rock.

A questo trittico seguono molti altri film, tra cui dei capisaldi del genere come la storia sadomaso di La frusta e il corpo, con Christopher Lee e le splendide musiche di Carlo Rustichelli, i citati Operazione paura (la scena del doppio che rincorre se stesso la ritroveremo in Twin Peaks di David Lynch e la bambina con la palla in Toby Dammit). il fantascientifico, splendido, Terrore nello spazio (alla cui sceneggiatura contribuì anche il grande critico Callisto Cosulich), il magnifico Sei donne per l'assassino, anche questo coloratissimo, capostipite di ogni slasher a seguire, l'adattamento pop di Diabolik (omaggiato dai Beastie Boys in un celebre video), e tra un genere e l'altro (anche il western Roy Colt & Winchester Jack e la commedia con Franco e Ciccio Le spie vengono dal semifreddo), il thriller 5 bambole per la luna d'agosto, il soprannaturale Il Rosso segno della follia e Reazione a catena (o Ecologia di un delitto) e Gli orrori del castello di Norimberga. Negli anni Settanta gli effetti si fanno più crudi ed espliciti, rispecchiando i gusti e le tematiche di un decennio di drastici mutamenti nel costume e nella società, ma è ancora la crudeltà psicologica che Mario Bava dipinge benissimo e trova la sua apoteosi in quel capolavoro mai distribuito al cinema e a lungo rimasto nascosto che è Cani arrabbiati (o Semaforo rosso), un film capace di sconvolgere ancora oggi per il cinismo e la violenza che raccontano e il finale davvero a sorpresa. Uscito solo postumo, è uno dei massimi risultati della carriera di questo straordinario artista, che si conclude con Lisa e il diavolo e Schock, del 1977, girato col figlio Lamberto Bava che da tempo collaborava con lui.

Mario Bava scompare nel 1980, senza mai ricevere riconoscimenti ufficiali, modesto e ironico, eppure è un autore che ha fatto tutto, prima di tutti e quasi sempre meglio. Vedendo i suoi film, oggi, riconoscerete temi, sequenze, atmosfere che avete visto in opere più recenti ed è lui che li ha inventati e realizzati con pochissimi soldi, tempo risicato e tanta inventiva. Bava è stato un genio, un mago dei trucchi e delle illusioni ottiche: se eravate bambini, come la sottoscritta, sarete sicuramente rimasti terrorizzati dalla scena in cui il mostruoso gigante Polifemo uccide e divora i compagni di Ulisse ne L'Odissea di Franco Rossi. Anche quelle scene indimenticabili, manco a dirlo, sono opera sua. Quello della sua nascita è davvero un anniversario per cui essere grati.