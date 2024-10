Maria: il teaser trailer italiano annuncia la data di uscita in Italia del film con Angelina Jolie

News Cinema

Arriverà nei cinema italiani il 1 gennaio 2025 con 01 Distribution Maria, il nuovo film biografico di Pablo Larraín con Angelina Jolie nei panni della più grande cantante lirica di tutti i tempi, la divina Maria Callas. Ecco il teaser trailer italiano del film.

Pablo Neruda è stato il primo. Poi è stato il turno di Jackie Kennedy, e poi ancora di Lady Diana Spencer e, in maniera decisamente sopra le righe, anche di Augusto Pinochet.

Ora il cileno Pablo Larraìn, uno dei più importanti registi della scena cinematografica internazionale, racconta un'altra figura importantissima del Novecento, la leggendaria Maria Callas, la più grande soprano di tutti i tempi. Che, curiosamente, è stata il grande amore dell'uomo poi diventato il secondo marito di Jackie dopo la morte di JFK, l'armatore greco Aristotele Onassis.

Il film, che si intitola semplicemente Maria, racconta la vita e la carriera della Callas a partire dalla sua ultima settimana di vita, nel settembre del 1977, quando la cantante era da quattro anni lontana dalle scene e viveva a Parigi con una fedele coppia di domestici italiani, nel film interpretati da Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher. Per il ruolo della protagonista, invece, il regista ha voluto Angelina Jolie, mentre alla sceneggiatura c'è Steven Knight, lo stesso di Spencer.

Maria, presentato in Concorso ufficiale alla 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uscirà nelle sale italiane il 1° gennaio del 2025 distribuito da 01 Distribution.

Questo è il suo teaser trailer italiano ufficiale.



Maria: Il Teaser Trailer Italiano del Film su Maria Callas con Angelina Jolie - HD

“Distribuiremo nelle sale italiane Maria, uno dei film più attesi della Mostra, grazie ad un importante accordo raggiunto con Andrea Scrosati con reciproca soddisfazione, che ci vede insieme a Fremantle per la prima volta per un grande film internazionale – dice Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. Un altro intenso ritratto femminile ad opera di Pablo Larraín, un autore molto attento alle storie delle donne del nostro secolo, che siamo felici di presentare al pubblico italiano dopo Spencer, sulla figura della principessa Diana. Un racconto impreziosito da interpreti di grande statura che mette al centro il mito di una delle figure più emblematiche della nostra storia culturale contemporanea, il cui ricordo ed eredità sono destinati a restare nel tempo”.

“Sono davvero felice di questa collaborazione con Rai Cinema che porterà nelle sale italiane, grazie a 01 Distribution, un film bellissimo come Maria - dichiara Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer, CEO Continental Europe di Fremantle. Da tempo con Paolo Del Brocco cercavamo un nuovo progetto su cui collaborare e non poteva esserci occasione migliore: un film creato e diretto da un autore straordinario come Pablo Larraín, su un’icona mondiale come Maria Callas, interpretata da una grandissima Angelina Jolie e da straordinari talenti italiani come Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino. Non poteva esserci un partner migliore di Rai Cinema e di tutto il team di Paolo".