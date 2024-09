Maria, Angelina Jolie è una Callas meravigliosa e tragica nel primo trailer del biopic di Pablo Larraìn

News Cinema

Angelina Jolie è solenne e raffinata nel trailer di Maria, intenso biopic di Pablo Larraìn dedicato alla divina Maria Callas. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, il film si svela nel primo trailer ufficiale, raccontando luci e ombre dell'indimenticabile cantante lirica.

È finalmente online il trailer di Maria, attesa ultima fatica di Pablo Larraìn presentata in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Il maestro dei biopic, dopo aver raccontato Jackie Kennedy (Jackie) e Lady Diana (Spencer), ha dipinto un nuovo ed intenso ritratto femminile, scegliendo di rendere omaggio alla divina Maria Callas.

Il regista cileno ha sceltoAngelina Jolie per portare sullo schermo l'indimenticabile artista e raccontare gli ultimi giorni di vita dell'impareggiabile cantante lirica. In particolare, Larraìn si concentra sull’ultima settimana della Callas, vissuta come in sospeso tra visioni, incubi e ricordi dai quali è impossibile fuggire. Completano il cast del film alcuni dei più noti e affermati volti del cinema italiano: Pierfrancesco Favino, Valeria Golino e Alba Rohrwacher.

Scritto da Steven Knight, ideatore della serie cult Peaky Blinders, Maria arriverà nei cinema nel 2025.

A seguire, il trailer di Maria:

Angelina Jolie, diventare 'la Callas' è stata una vera sfida

A Venezia 2024, Maria ha ricevuto una standing ovation di otto minuti, che ha commosso la protagonista sino alle lacrime. Prima della proiezione, durante la conferenza stampa, Angelina Jolie ha svelato quali sfide ha dovuto affrontare per prepararsi al complesso ruolo. Interpretare il famoso soprano è stato come intraprendere un percorso di psicoterapia del quale "non sapevo di aver bisogno".

Non avevo idea di quanto stessi trattenendo e non lasciando uscire. Quindi la sfida non era tecnica, è stata un'esperienza emotiva trovare la mia voce, essere nel mio corpo, esprimermi. Devi dare ogni singola parte di te stesso.

Nei giorni seguenti, parlando con The Hollywood Reporter, l'attrice Premio Oscar ha ammesso di aver dato per scontato di non saper cantare. In realtà, se ha smesso di esercitarsi, è stata colpa di un ex fidanzato che l'ha convinta di non essere intonata. Per ricominciare, dunque, ha dovuto superare le proprie insicurezze e convinzioni.

Ho pensato di avere avuto una voce bassa per tutta la vita. Stavo spiegando [all'insegnante di canto, ndr] che la mia voce è più profonda, e lui ha detto: 'No, in realtà sei un soprano'. E probabilmente è successo qualcosa. La tua voce cambia quando attraversi momenti diversi nella tua vita. Quindi è stato uno shock. È stato molto strano.

Lavorando, giorno dopo giorno, Jolie è riuscita ad uscire dalla comfort zone, grazie anche al supporto dei figli Maddox e Pax, presenti sul set. "Ero molto nervosa all'inizio. Non volevo deludere la troupe. [...] Non c'era altro da fare se non saltare, buttarsi completamente. L'ultimo strato di quella particolare performance è stato ciò con cui mi sento a mio agio, la performance emotiva del dolore della Callas e della sua follia".