Maria, Angelina Jolie a Venezia incarnando Callas: "Condivido la sua vulnerabilità"

Angelina Jolie, accompagnata da Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e il regista Pablo Larraín, ha presentato al Festival di Venezia in conferenza stampa Maria, dove interpreta la celebre soprano Maria Callas, negli ultimi giorni della sua vita. Il film è in concorso.

In concorso al Festival di Venezia 2024 ci sono gli ultimi anni di Maria Callas in Maria, interpretato da Angelina Jolie, insieme a Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher, rispettivamente l'autista Ferruccio e la cameriera Bruna, la "famiglia" della celebre soprano al tramonto. Jolie ha presentato in conferenza stampa il film con i colleghi, il regista Pablo Larraín e lo sceneggiatore Steven Knight, dando l'idea di quanto il percorso artistico per avvicinarsi a questa figura senza tempo l'abbia impegnata a livello emotivo. Il film arriverà prossimamente in Italia da 01 Distribution.

Angelina Jolie e Maria Callas: "Ho seguito le sue lezioni per interpretarla"

"Si trattava di andare oltre la Maria che tutti conoscevamo. Chi era quella persona? Ho lasciato che la persona venisse fuori" - spiega Angelina Jolie, che a detta del regista Pablo Larraín è stata la ragione per dar vita a Maria, dedicato a una delle "dive" per eccellenza, la soprano Maria Callas. Secondo Pablo: "Ci sono pochi film sull'opera e sui loro cantanti. Volevo fare un film sulla più grande voce della storia. Il film non esisterebbe senza Angelina, non puoi fare un film senza qualcuno in grado di interpretarla al meglio." Che Angelina sia stata attirata da Callas anche perché, come lei, è una vera "diva"?

La parola "diva" ha connotazioni negative. Arriva dalla percezione altrui, che spesso definisce la donna. Lei lavorava sodo, non faceva male a nessuno. Penso che non si mostrasse dolce o vulnerabile com'era in realtà: condivido quella vulnerabilità. Se hai provato dolore e amore, il suono dell'opera incapsula come nient'altro quei sentimenti. Abbiamo registrazioni delle sue lezioni, sono stata fortunata, ho seguito le sue lezioni: lo chiamava "straight-jacketing" ["mettersi la camicia di forza", ndr]: prima cerca di capire le musiche e le intenzioni dell'autore, sii disciplinata, fai il lavoro come si presume che sia fatto. Solo come ultimo passo fai entrare le tue emozioni, fallo solo quando sei pronta. Ho fatto così.

Angelina, che ha studiato canto per sette mesi per prepararsi, ammette di essere sempre stata "punk" e di aver amato e di amare ancora i Clash. Scoprire l'opera è diventato tanto importante quanto farla scoprire al pubblico, con questo film, con un'unica vera preoccupazione, al di là delle voci su un probabile Oscar: il suo giudizio di riferimento sarà quello dei fan dell'opera e di Maria Callas: "Se ci fossero reazioni dei colleghi mi farebbe piacere, ma è quello che mi interessa davvero." La fusione di arte e vita è stata una grande attrattiva: "I pezzi parlano dei momenti della sua vita, lasciò che quei personaggi la trasformassero."





Ed è stata questa la chiave per lo sceneggiatore Steven Knight e il regista Pablo Larraín, che spiega:

Aveva un tragico senso della vita. La maggior parte delle storie che cantava erano tragedie. Come potevamo fare un film in cui un personaggio diventa la somme delle tragedie che ha cantato? Il punto di vista è stato celebrarla. Ha vissuto per gli altri, ora è pronta per se stessa e il suo destino. Un'opera di finzione rimane una ricostruzione arbitraria, è una supposizione. Sappiamo però che era isolata. Ferruccio e Bruna erano l'ammortizzatore intorno a lei. La cultura crea l'illusione di vite straordinarie: ma dietro le mura ogni anima ha gli stessi problemi esistenziali.

Insieme ad Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino ha il ruolo di un "satellite" della diva, della "regina", una presenza chiaroscura. Per lui il film è importante perché rappresenta un'artista: "Non parliamo molto degli artisti, quelli più bravi sono quelli che sanno trasmettere le emozioni, ma non si capisce il sacrificio che fanno per arrivare a quei livelli." Riguardo al suo personaggio e a quello di Alba Rohrwacher:

Ho capito molte cose della loro devozione. L'incontro con Maria Callas era che quella luce ti colpisce, la loro identità fu definita da quell'incontro. Sei definito da qualcuno così iconico. Lei per lui non deve morire perché dev'essere sempre una regina, deve esserci sempre. C'è qualcosa di egoistico: se tu non sei più la regina, cosa rimarrebbe di me? Non c'è mai una singola emozione nelle persone, ci sono diversi strati. Possiamo essere generosi ma non santi: c'è qualcosa che vogliamo tenere per noi. Consideriamo che Ferruccio e Bruna fecero persino un'asta delle sue cose quando morì.