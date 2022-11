Margot Robbie svela quale film l'ha fatta sentire "una brava attrice"

News Cinema

Nonostante abbia recitato finora in circa 30 film nell'arco della sua carriera, Margot Robbie ha raccontato di essersi resa conto del suo talento soltanto grazie ad un film: Tonya.

Sembra quasi impossibile credere che un’attrice come Margot Robbie possa dubitare delle proprie capacità, eppure è così. Finora ha dato un forte contributo all’industria dell’intrattenimento recitando in film validi e meritevoli di riconoscimenti, da The Wolf of Wall Street a Bombshell – La voce dello scandalo. La pop culture l’ha rivalutata anche come una perfetta Harley Quinn in Suicide Squad e presto potrà anche ammirarla nelle vesti di Barbie al cinema. Ma, riflettendo sul suo trascorso professionale, Margot Robbie si è lasciata andare ad un’importante considerazione. L’attrice ha raccontato di essersi finalmente resa conto di avere la stoffa per questo settore nel momento in cui è stata scelta per Tonya.



Tonya: Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Margot Robbie ha rivalutato il suo talento grazie a Tonya

Uscito nel 2017 con la regia di Craig Gillespie, Tonya ha raccontato la storia della pattinatrice su ghiaccio Tonya Harding. Nello specifico, il film narra dello scandalo sportivo scoppiato nel 1994 negli Stati Uniti e ad interpretare la pattinatrice su ghiaccio è stata Margot Robbie. L’attrice ha reputato questo ruolo fondamentale per la sua carriera e per la propria consapevolezza artistica. Per il resto del mondo non c’è dubbio: Margot Robbie è un’attrice di talento, al punto da meritare un riconoscimento speciale. È stata la prima attrice, così giovane, a portare a casa un tributo speciale ai BAFTA: A Life in Pictures. Finora ha recitato in oltre 30 film e ha incassato due nomination agli Oscar, ma Margot Robbie ha compreso di potercela fare con Tonya. Come riporta The Hollywood Reporter, ha sottolineato:

Con Tonya per la prima volta ho visto un mio film e ho pensato: ‘Ok, sono una brava attrice’.

Grazie a quella performance e avendo acquisito consapevolezza, Margot Robbie ha così spiegato di essersi sentita pronta per avvicinarsi ai suoi idoli come Quentin Tarantino. Infatti, qualche anno dopo, ha recitato in C’era una volta a… Hollywood interpretando Sharon Tate. Un traguardo raggiunto che l’ha resa estremamente felice. Ed esattamente come il suo personaggio, anche Margot Robbie ha voluto gustarsi il film al cinema e ha raccontato un simpatico aneddoto:

Sono andata al cinema un martedì pomeriggio a caso e mi sono seduta praticamente allo stesso posto. Ho avuto più o meno la stessa esperienza di Sharon, anche quando acquistando il biglietto la persona dall’altra parte mi ha detto: ‘Ma tu sei nel film’ e io ho risposto ‘Lo so’.

A breve, invece, uscirà con Babylon diretto da Damine Chazelle e in molti credono che potrebbe guadagnare una terza candidatura agli Oscar con la sua performance.