Margot Robbie: "La migliore scena di coca del cinema è quella con De Niro in Novecento di Bertolucci"

di Antonio Bracco 20 gennaio 2023 4

Attualmente nelle sale con Babylon, Margot Robbie ha raccontato in una intervista che la reazione di Robert De Niro, quando il suo personaggio in Novecento sniffa cocaina per la prima volta, è irresistibile.