Marcello Mio: ecco il trailer italiano ufficiale del film in concorso a Cannes

Christophe Honoré omaggia Marcello Mastroianni in un film interpretato dalla figlia Chiara e da Catherine Deneuve. Ecco il trailer e la trama di Marcello Mio, che arriverà al cinema dal 23 maggio, in versione originale, con Lucky Red.

In questo 2024 si celebra il centesimo anniversario di uno dei più grandi e affascinanti attori che il cinema italiano e mondiale abbia mai conosciuto: Marcello Mastroianni. Inevitabile che la comunità cinematografica internazionale abbia organizzato numerose celebrazioni in questo senso: e se la Festa del Cinema di Roma ha appena annunciato che a Mastroianni sarà dedicata la sua prossima edizione, che si terrà dal 16 al 27 ottobre prossimi, ecco che al Festival di Cannes che si apre domani - e che noi di Coming Soon seguiremo scrupolosamente sulle pagine di questo sito e su tutti i nostri canali social - verrà presentato in concorso il nuovo film di Christophe Honoré, che omaggia Mastroianni anche e soprattutto attraverso la presenza di sua figlia Chiara, e della divina Catherine Deneuve, che di Chiara è la madre.

Il film, come saprete, si intitola Marcello Mio, ed è stato pensato come a un omaggio per esplorare i momenti più importanti della carriera dell'attore italiano. Girato tra Parigi, Roma e la località balneare di Formia, Marcello mio vede coinvolti nel cast anche Fabrice Luchini, Melvil Poupaud, Benjamin Biolay, Nicole Garcia e Stefania Sandrelli, che interpretano versioni in parte reali e in parte romanzate di sé stessi. In questo film Christophe Honoré e Chiara Mastroianni tornano a collaborare dopo L’Hotel degli amori smarriti (Chambre 212), presentato in anteprima a Un Certain Regard, dove la Mastroianni aveva ottenuto il premio come miglior attrice.

Ecco il trailer, il poster e la trama di Marcello mio, che uscirà nelle sale italiane in versione originale il prossimo 23 maggio distribuito da Lucky Red.



Chiara è un'attrice, figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. Durante un'estate particolarmente tormentata, decide di far rivivere suo padre attraverso sé stessa: si veste come lui, parla come lui, respira come lui, con una tale forza che chi le sta intorno comincia a crederci e a chiamarla "Marcello".