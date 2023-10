MalAmore: al via la lavorazione del primo film di Francesca Schirru, prodotto da Altre Storie con Rai Cinema

News Cinema

Primo ciak oggi per il film d'esordio di Francesca Schirru MalAmore, storia di criminalità e di passione ambientata in Puglia. Producono Cesare Fragnelli con Altre Storie e Rai Cinema, e nel cast ci sono Giulia Schiavo, Simone Susinna, Antonella Carone e Antonio Orlando.

Sono cominciate proprio oggi le riprese di MalAmore, il film d'esordio di Francesca Schirru (nella foto), a cui dobbiamo un cortometraggio intitolato Di Notte Sul Mare e selezionato dal Bif&st che è disponibile su RaiPlay. La regista è autrice della sceneggiatura del film insieme a Cesare Fragnelli. La lavorazione del film andrà avanti fino al 18 novembre e si girerà fra Roma, Brindisi e alcune bellissime località dell'Alto Salento: Francavilla, Torre Santa Sabina, Carovigno, Ostuni.

MalAmore: il cast e la squadra creativa

I protagonisti di MalAmore - che viene descritto come "un viaggio in un mondo complesso in cui le emozioni più profonde e pure convivono con la violenza e le logiche di potere" - sono:

Giulia Schiavo ( Il patriarca , Skam Italia , Sotto il Sole di Riccione )

( , , ) Simone Susinna ( 365 giorni Adesso , Altri 365 giorni )

( , ) Antonella Carone ( Spaccapietre , i film dei Me contro te )

( , i film dei ) Antonio Orlando ( Il traditore , Il primo Re , Serie Esterno Notte )

( , , ) Simon Grechi ( Scusate se esisto , Moana , Le Tre rose di Eva )

( , , ) Domenico Fortunato (Ferrari, Spectre, Gente di mare, Rex).

Della squadra creativa del film fanno invece parte:

Filippo Silvestris (direttore della fotografia)

(direttore della fotografia) Walter Caprara (scenografo)

(scenografo) Magda Accolti Gil (costumista)

(costumista) Piero Parisi (Suono)

MalAmore: la trama

Di cosa parla MalAmore? Ecco la sinossi ufficiale del film, che è una produzione Altre Storie con Rai Cinema, ed è prodotto da Cesare Fragnelli con il supporto di Alessandro Contessa, con il sostegno del MiC e il supporto di Regione Puglia/Apulia Film Commission:

Il film racconta una storia di oggi. Siamo nel cuore della Puglia, dove Mary, giovane amante pentita del pregiudicato Nunzio, vorrebbe troncare questa storia malata e asfissiante, ma ha paura delle conseguenze. Dall'incontro con Giulio, il nuovo insegnante di equitazione del maneggio che la donna frequenta, nasce una relazione d'amore, che le dà la forza finale di iniziare un processo di distacco. Michele, amico d’infanzia di Mary, nonché sgherro di Nunzio, tenta di metterla in guardia e farle cambiare idea, ma Mary decide di vivere il suo amore con Giulio. Ferito nell'orgoglio, Nunzio, che è sposato con Carmela, che durante la reclusione ha gestito tutti i suoi traffici, decide di vendicarsi… Una storia d'amore e di sangue dove i veri elementi sovversivi e rinnovatori sembrano essere l'amore e l'amicizia.