Make Hollywood Great Again, il piano di Jon Voight per Donald Trump, tassazioni e strategie per "salvare l'industria"

In un video Jon Voight ha definito Donald Trump, oltre che suo amico, "il più grande Presidente degli Stati Uniti dopo Abraham Lincoln". Ma al di là della propaganda, Deadline ha ricevuto una copia del documento stilato dall'attore e altri collaboratori, con le proposte concrete per "salvare Hollywood" dal declino. Leggiamole.

Da quando Donald Trump ha annunciato dazi del 100% per i film realizzati fuori dagli Stati Uniti, si sono levate prevedibili discussioni da parte degli addetti ai lavori, sulla fattibilità pratica di queste tariffe, visto che spesso le produzioni hollywoodiane vengono in parte girate all'estero. Già lunedì Jon Voight, premio Oscar per Tornando a casa e tra i designati dal Presidente per studiare la situazione, ha diffuso un video in cui si schiera a spada tratta con Trump e difende il suo piano di "salvataggio" di Hollywood. L'attore stesso si è concretamente speso, con il consulente Steven Paul e il presidente dell'SP Media Group/Atlas Comics, Scott Karol, per redigere un documento che Deadline ha potuto pubblicare per intero. Cosa propone?

Il piano di Jon Voight per Donald Trump, per riportare le produzioni a Hollywood

La questione non è naturalmente solo economica, ma anche politica. Come sappiamo Donald Trump, annunciando i dazi sul cinema realizzato fuori dagli USA, non ha perso l'occasione per accusare la guida democratica della California, in particolare il suo governatore Gavin Newsom, per non aver impedito alle major di produrre all'estero. Newsom a stretto giro lo aveva incalzato sull'approvazione di 7.500.000.000 di incentivi. Nel suo video, Voight al contrario si dichiara orgogliosamente "amico" del Presidente, che "sempre farà ciò che è bene per l'America" (una pretesa d'infallibilità quasi papale), dichiarando Trump "il miglior Presidente dai tempi di Abraham Lincoln". Propaganda a parte, il piano Voight-Paul-Karol è stato redatto e diffuso, ed è il caso di riassumerne i punti fondamentali.

Un punto importante propone un credito d'imposta intorno al 10-20% a livello federale, cumulabile con quelli già offerti da alcuni stati americani, come Georgia, New York e California (gli incentivi di quest'ultimo sono aspramente giudicati insufficienti e troppo a favore del cinema indipendente). C'è però il risvolto punitivo, in sintonia con la linea dura di Trump in materia economica generale: se la produzione è stata spostata all'estero per usufruire di tax credit da quelle parti (pratica diffusissima tra le major hollywoodiane!), sarà necessario pagare un dazio pari al 120% dei crediti ottenuti nel paese straniero, il che renderebbe volutamente impraticabile la strategia. Inutile dire che, se la proposta passasse, una buona parte di realtà straniere che assistono Hollywood (Inghilterra, Europa, Asia) dovrebbero rinunciare a una parte del loro sostentamento. In ogni caso le produzioni in esame per gli incentivi avrebbero l'obbligo di dimostrare una "sintonia con la cultura americana", sulla falsariga del documento utilizzato in Inghilterra per approvare questo tipo di sgravio. Naturalmente la proposta non è così ottusa da ignorare che alcuni film o serie hanno bisogno di riprese all'estero per ragioni narrative, e in quel caso si avanza l'idea di "trattati tariffari" ad hoc con le varie nazioni, partendo da un accordo con l'Inghilterra, modello per gli altri casi.

Il team propone inoltre un ritorno ragionato alle "Financial Interest and Syndication Rules" (in vigore dal 1970 al 1993), che imponevano ai grandi network di non possedere i prodotti che mandavano in onda in prima serata, onde non costringere i produttori a cedere una parte dei loro profitti alle major, solo per poter diffondere i loro lavori. Si vorrebbe recuperare le regole ed estenderle alle realtà dello streaming, contro le nuove piattaforme come Netflix, Amazon Prime, Disney+, accusate nel documento di richiedere il possesso al 100% dei loro contenuti.

Il documento invoca poi investimenti in infrastrutture e corsi per rendere più forte il personale specializzato americano in tutta la filiera cinematografica, rendendo sempre meno necessario il rivolgersi a manodopera straniera.