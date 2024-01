Maïwenn condannata in Francia per l'aggressione al co-fondatore della rivista Mediapart

News Cinema

L'attrice e regista francese Maïwenn, autrice del recente Jeanne Du Barry - La favorita del re, è stata condannata al pagamento di una multa per l'aggressione al giornalista Edwy Plenel, cofondatore della rivista d'inchiesta Mediapart.

E' stata condannata in Francia al pagamento di una multa di 400 franchi la controversa attrice e regista Maïwenn, autrice e interprete con Johnny Depp di Jeanne Du Barry - La favorita del re, giudicata colpevole di aggressione per aver tirato i capelli al giornalista di Mediapart, Edwy Plenel, in un ristorante parigino lo scorso febbraio. Il motivo, la pubblicazione di un estratto della sua deposizione alla polizia nella causa per stupro che vedeva imputato l'ex compagno Luc Besson, sul giornale digitale d'inchiesta indipendente co-fondato da Plenel. Ma vediamo in dettaglio cosa è successo.

Cosa è successo tra Maïwenn e Edwy Plenel

Oltre alla multa, la regista dovrà versare un euro simbolico al giornalista e 1500 euro alla società Mediapart, per danni e interessi, oltre a 500 euro si spese legali a Plenet e Mediapart. Presente all'udienza in tribunale, ha riconosciuto di aver afferrato per i capelli il giornalista durante una cena al ristorante, aggiungendo: "Non mi scuso e non mi pento". Ha detto che il suo comportamento "non è stato all'altezza dello sconvolgimento provocato nella mia vita" da Mediapart. "Ho reagito con violenza perché questo giornale ha tradito il mio consenso. E' uno tsunami nella vita di una donna vedere la sua vita privata sui media". Maiwenn, che di cognome fa Le Besco, si riferisce al fatto che Mediapart in un articolo ha pubblicato spezzoni del suo interrogatorio da parte della polizia nel giugno 2020, relativamente alla causa di stupro intentata a Besson dall'attrice Sand Van Roy. Questa pubblicazione, ha sostenuto, "è uno stupro morale. Sono stati presi solo dei pezzi della mia deposizione alla polizia per accusare il padre di mia figlia (...). Mediapart sapeva molto bene che non volevo parlare di questo argomento. Sono io la vittima".

Da parte sua Edwy Planel ha raccontato di aver vissuto l'aggressione nei suoi confronti con "meraviglia", dicendo: "Una persona a me sconosciuta mi ha tirato i capelli e sputato in faccia" e ha aggiunto, "è stata la prima volta durante la mia carriera professionale che sono stato aggredito fisicamente in un luogo pubblico. Un'aggressione dovuta al lavoro che faccio". Il giudice gli ha dato ragione, anche se la richiesta dell'accusa era più severa. Maiwenn aveva in precedenza rifiutato a un giornalista di Mediapart un'intervista in merito alle accuse a Besson, il suo primo amore, conosciuto all'età di 12 anni, quando lui ne aveva 29 e da cui ha avuto una figlia a 16 anni. Durante le riprese de Il quinto elemento, quando lei aveva 20 anni, Luc Besson la lasciò per Milla Jovovich, che sposò poco dopo. Il personaggio della bambina di Léon, ha raccontato la stessa Maiwenn, è ispirato proprio a lei, che ha dichiarato di non aver più rapporti con l'ex da 20 anni e di aver vissuto come una violazione personale l'estratto della sua deposizione, prendendosela con colui che riteneva responsabile del fatto.