Mafia Mamma - Toni Collette e Monica Bellucci nell'action comedy in esclusiva su Prime Video

La regista di Twilight Catherine Hardwicke ci conduce in un oscuro viaggio nei meandri della mafia italiana, stemperato da un macabro umorismo e dal carisma delle due protagoniste, Toni Collette e Monica Bellucci. Mafia Mamma è disponibile da oggi - 23 ottobre - su Prime Video.

Mafia Mamma - bizzarra commedia action di Catherine Hardwicke - ha debuttato al cinema, negli Stati Uniti, lo scorso aprile. In Italia, il lungometraggio è disponibile da oggi - 23 ottobre - in esclusiva nel catalogo Prime Video. Scopriamo quindi qualche dettaglio sulla trama e sul cast, guidato dall'inedita coppia formata da Toni Collette e Monica Bellucci.

Mafia Mamma - Trama e cast dell'action comedy con Toni Collette e Monica Bellucci

Protagonista di Mafia Mamma è una tipica donna americana, Kristin, insicura e dalla vita monotona, la quale eredita dal nonno - morto improvvisamente - un impero mafioso in Italia. Costretta a partire per gestire gli affari familiari, si ritroverà catapultata in una realtà fatta di sangue, arti mozzati e difficili e precari equilibri. Aiutata in quest'impresa dalla fidata consigliera dell'azienda del nonno (Bianca) dovrà quindi imparare a dare ordini e ad essere un leader, riuscendo a superare - in modo brillante ed esilarante - le aspettative di tutti, comprese le sue.



Girata principalmente a Roma, la commedia è quindi un oscuro viaggio nei meandri di un'Italia raccontata con uno sguardo tipicamente americano. Allo stesso tempo, gli stilemi tipici dei "film di mafia" vengono stemperati attraverso un macabro umorismo ed un linguaggio fortemente esplicito - che, insieme alle scene di violenza e ai "contenuti sessuali" hanno fatto guadagnare al film, negli Stati Uniti, la classificazione Rated R, ovvero vietato ai minori di 17 anni non accompagnati. Il punto di forza del progetto, però, risiede nello straordinario carisma delle due attrici protagoniste, Toni Collette (Kristin) e Monica Bellucci (Bianca), reduce dal successo alla Festa del Cinema di Roma - dove ha presentato Diabolik - Chi sei?, capitolo conclusivo della trilogia dei Manetti Bros., e il documentario Maria Callas Lettere e Memorie - Monica Racconta Maria. Al fianco delle due star troviamo poi alcuni volti italiani: Giulio Corso, Francesco Mastroianni, Alfonso Perugini, Giuseppe Zeno - star della serie Blanca -, Alessandro Cremona ed Eduardo Scarpetta - uno degli attori più promettenti della sua generazione, conosciuto soprattutto per le serie L'amica geniale, Le fate ignoranti e La legge di Lidia Poët ed atteso anche nella serie I leoni di Sicilia. Completa poi il cast Sophia Nomvete, giovane star lanciata dalla serie Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, dove interpreta la Principessa dei Nani Disa. Mafia Mamma è diretto da Catherine Hardwicke - già regista di Twilight, Cappuccetto rosso sangue, Thirteen e il sesto episodio della serie Netflix Cabinet of Curiosities- mentre la sceneggiatura è a cura di Michael J. Feldman e Debbie Jhoon. La commedia sancisce inoltre il ritorno nel lungometraggio di Toni Collete, ultimamente apparsa principalmente in miniserie - Frammenti di lei, The Staircase - Una morte sospetta. Appuntamento quindi su Prime Video.