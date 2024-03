Madame Web, Sydney Sweeney commenta ancora il flop con professionalità

News Cinema

Dopo una gag al Saturday Night Live, Sydney Sweeney ha risposto in modo molto diplomatico e professionale a una domanda riguardante il flop di Madame Web.

Sydney Sweeney, forte di un momento felice per la sua carriera in ascesa, tra Euphoria e il recente successo al boxoffice per Tutti tranne te, è tornata a commentare il flop di Madame Web, per il quale persino la sua protagonista Dakota Johnson ha avuto parole di fuoco, trancianti. Sweeney aveva già scherzato durante una puntata del Saturday Night Live, come presentatrice ospite, ora risponde invece a una domanda del Los Angeles Times. Leggi anche Madame Web, Dakota Johnson non è interessata ad altri cinecomic: "Non farò più nulla di simile"

Sydney Sweeney e il flop di Madame Web: "Ci ho solo recitato"