Mad Max Fury Road, Charlize Theron e Tom Hardy ebbero attriti, lo conferma George Miller

Manca poco all'uscita di Furiosa - A Mad Max Saga, il 23 maggio, e il veterano regista George Miller in un'intervista ha confermato gli attriti che ci furono con Tom Hardy e Charlize Theron durante la lavorazione di Fury Road.

Quando Mad Max Fury Road arrivò in sala nel 2015, stupì molti per la sua freschezza: il regista George Miller sembra non risentire degli anni che passano, come conferma chi ha visto in anteprima Furiosa: A Mad Max Saga, in sala dal 23 maggio. Nel frattempo Miller, anni 79, intervistato dal Telegraph, è tornato su una voce che aveva serpeggiato quasi dieci anni or sono: è vero che Charlize Theron e Tom Hardy sul set di Fury Road non andavano per niente d'accordo? Vero. E George ha qualcosa da dire su queste situazioni... Leggi anche Furiosa: A Mad Max Saga, Edgar Wright entusiasta: "Ma come c- fa?"

George Miller sulle tensioni tra Theron e Hardy per Fury Road: "Cose che si possono evitare"

Furiosa: A Mad Max Saga è ormai quasi nelle nostre sale: anche se nei panni della protagonista Anya Taylor-Joy ha preso il posto di Charlize Theron (il film è un prequel), il Telegraph ha chiesto a George Miller, ora che sono passati quasi dieci anni, se ci fosse del vero nelle voci sulla tensione sul set tra Charlize e il coprotagonista Tom Hardy. Tutto vero, Miller conferma, dai suoi quasi ottant'anni denuciando un certo scoramento per questi attriti tra divi, che come regista deve cercare di navigare come può, sicuro del casting. Dice:

Erano due personalità molto diverse. Tom ha una sua sofferenza interiore, che però gli dona anche una brillantezza, e qualsiasi cosa stesse affrontando in quel periodo, dovevamo trascinarlo fuori dalla sua roulotte. Charlize invece era incredibilmente disciplinata, formata con la danza, lo capivi dalla precisione della sua recitazione, ed era sempre la prima sul set. [...] Io sono un ottimista, vidi che il loro comportamento diventava il riflesso dei loro personaggi, dovevano imparare a cooperare per assicurarsi la sopravvivenza. Ma non ci sono giustificazioni, credo ci sia una tendenza in questo ambiente a usare le grandi performance come una scusa per altri disagi che si potrebbero evitare.