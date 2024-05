Furiosa: A Mad Max Saga, Edgar Wright entusiasta: "Ma come c- fa?"

News Cinema

Edgar Wright non è mai parco di apprezzamenti per i risultati degli altri colleghi registi: come molti, ha un rispetto reverenziale per l'inossidabile George Miller... ed è rimasto davvero stupefatto da Furiosa: A Mad Max Saga, tra poco a Cannes e dal 23 maggio al cinema.

Dal 23 maggio sarà al cinema Furiosa: A Mad Max Saga, quinto capitolo dell'epopea distopica post-apocalittica concepita da George Miller 45 anni or sono. Il regista Edgar Wright è stato tra i fortunati a poter vedere in anteprima il film che sarà Fuori Concorso a Cannes, in virtù proprio della sua amicizia con Miller, e ha espresso via X le sue entusiastiche impressioni. Edgar non è riuscito a contenersi nelle lodi al collega che a quasi 80 anni continua a concepire il cinema d'azione come pochi autori e autrici giovani hanno il coraggio di fare... Leggi anche Furiosa: A Mad Max Saga, le prime reazioni elogiano Anya Taylor-Joy e il talento di George Miller

Edgar Wright su Furiosa e George Miller: "Ancora non capisco come fa"

È il regista di Baby Driver e Scott Pilgrim, è uno che ne sa di virtuosismi cinematografici, eppure a Edgar Wright mancano le parole per capire come George Miller, 79 anni, continui ad allargare i confini del cinema d'azione, un'altra volta ancora con Furiosa: A Mad Max Saga. Il prequel ruota sul personaggio che fu di Charlize Theron in Fury Road interpretato qui da Anya Taylor-Joy, raccomandata proprio da Wright a Miller, dopo che aveva lavorato con lei in Ultima Notte a Soho. Wright è stato invitato a vedere Furiosa in anteprima assoluta... e scrive.

Anche se so cosa serve per fare un film, io ancora non capisco come il dr. George Miller ci riesca. Sono stato abbastanza fortunato dal vedere Furiosa un mese fa e ancora non riesco a capacitarmi di come esistano film come i suoi. È così intricato, dettagliato, immersivo. La pianificazione e l'amore profusi nella costruzione dell'inquadratura e nel design sono irreali. Giù il cappello davanti a George e alla sua squadra, che ci hanno regalato 45 anni di cinema creativo e viscerale. Il film è una gioia per gli occhi e le orecchie, chiude il cerchio aperto dalla prima avventura di Max nel 1979.

Oltretutto quel sottotitolo "A Mad Max Saga" ci sta tutto, perché questa è una storia epica di vendetta, più che un film d'inseguimento come Fury Road. La cosa più vicina è Ben Hur, dove una lunga miccia brucia per anni e ripaga (non faccio spoiler) con la più dolce delle vendette. Chi fa cinema e i fan usciranno con la testa che gira. Mi sento allo stesso tempo ispirato e invidioso! C'è stato un momento, in mezzo a una sequenza d'azione, che mi sono girato verso un amico e ho detto: "Ma come cazzo fa?"