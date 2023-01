M3GAN avrà un sequel, annunciati il titolo ufficiale e la data d'uscita

News Cinema

E' ufficiale, il sequel di M3GAN, l'horror di successo di Universal Pictures e Blumhouse, attualmente nei nostri cinema, è già in fase di sviluppo. Ecco tutto quello che sappiamo sul secondo capitolo.

M3gan - horror che ha sancito l'inizio della collaborazione fra la Blumhouse di Jason Blum e la Atomic Monster di James Wan - è diventato in pochissimo tempo un fenomeno mediatico e uno straordinario successo al botteghino. Con queste premesse, era inevitabile l'arrivo di un sequel - la Blumhouse, del resto, è esperta nel trasformare pellicole a budget più o meno basso in prolifici franchise. In queste ore, quindi, sono trapelati in rete i primi dettagli del secondo capitolo sulle avventure della pericolosa bambola assassina, fra cui il titolo ufficiale e la data d'uscita.

M3gan - Quando arriverà il sequel nelle sale?

Trattandosi di una pellicola incentrata su una bambola dotata di intelligenza artificiale, il sequel non poteva che intitolarsi M3gan 2.0. Il film, attualmente in fase di sviluppo, arriverà al cinema il 17 gennaio 2025, in tempo per un inizio anno da brivido. Nel cast sono già state confermate le protagoniste del primo capitolo, la giovane Violet McGraw ed Allison Williams. La sceneggiatura sarà a cura di Akela Cooper, mentre la produzione è affidata a Michael Clear e Judson Scott per Atomic Monster, Ryan Turek per Blumhouse e Adam Hendricks e Greg Gilreath per Divide/Conquer. Non è invece al momento chiaro se Gerard Johnstone tornerà dietro la macchina da presa.

M3gan - nelle sale italiane dal 4 gennaio - continua ad occupare i primi posti della classifica dei film più visti. Quello delle bambole assassine è, infatti, da sempre uno dei filoni più apprezzati del genere horror e pare quindi che M3gan sia intenzionata a trovare il proprio posto nella vasta galleria di giocattoli inquietanti e spaventosi che hanno costellato il cinema per decenni. Jason Blum e James Wan, dal canto loro, non vedono l'ora di creare un nuovo franchise. La Blumhouse ha infatti alle spalle una lunga storia di successi - ha prodotto saghe divenute cult nel genere, come Paranormal Activity, Insidious, La notte del giudizio, Sinister e Ouija. I successi della casa di produzione di James Wan, la Atomic Monster, sono invece quasi sempre legati alla visione del regista, che concepisce i propri progetti come tasselli di un lungo percorso, destinato - quasi mai - a terminare in un solo film:

Quello che posso dire è che in tutti i miei film, che si tratti del Conjuring Universe, Saw, Malignant o M3gan, mi piace pensare a un mondo più grande. Per quanto mi riguarda si tratta sempre di creare un mondo più grande, sapere chi sono i personaggi e dove potenzialmente potrebbe andare la storia. Poi costruire questo piccolo mondo, entrarci e dire: “Ok, sto raccontando questa storia in particolare ma conosco altre cose che stanno succedendo”. Quindi se saremo così fortunati da avere un sequel, abbiamo già un’idea della direzione che vogliamo prendere.

Non resta dunque che attendere l'uscita nelle sale di M3gan 2.0.