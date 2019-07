M2 Pictures garantisce fino alla fine del 2019 "storie vere, grandi emozioni, piccole gioie"

News Cinema

Il Direttore Marketing Giusy Santoro non ha dubbi: "l'esperienza della sala cinematografica non ha eguali".

Alle Giornate Professionali di Sorrento dello scorso dicembre 2018, la brochure di M2 Pictures si metteva in grande risalto anche a livello estetico con la potete frase di lancio "vi porteremo all'inferno", vista la presenza di Hellboy tra i titoli in uscita.

Anche adesso sul fronte estivo di Ciné - Giornate di Cinema di Riccione, M2 attira l'attenzione su di sé con l'esclamazione di apprezzamento "chapeau" stilizzandola graficamente in tre categorie. Fino a dicembre la società di distribuzione porterà in sala "storie vere, grandi emozioni, piccole gioie" grazie a film come The Outpost, The Cave - Miracolo nella grotta, Vicino all'orizzonte, Ricomincio da te, Blackbird, Un sogno per papà e i due film d'animazione Deep e A spasso col panda.

Abbiamo incontrato e scambiato due chiacchiere a Riccione con Giusy Santoro, Direttore Marketing di M2 Pictures.