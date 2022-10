Lynch/Oz: il teaser trailer del documentario alla Festa del cinema di Roma

News Cinema

Tra i film presentati alla prossima Festa del cinema di Roma ci sarà anche il documentario Lynch/Oz, che analizza l'influenza del Mago di Oz sulla filmografia del maestro di Missoula. Il trailer.

Indagare nell'inconscio di David Lynch (o di qualsiasi artista) è un'impresa ambiziosa e spesso destinata al fallimento. In particolare il mistero delle opere del regista, oniriche e al tempo stesso realistiche, è quello che ci affascina da sempre. Ma amiamo anche i documentari che provano a gettare nuova luce sulle ispirazioni, consapevoli o meno, sulle opere di una mente creativa. Chi conosce il cinema di Lynch non avrà mancato di notare i suoi rimandi al Mago di Oz, il celeberrimo film di Victor Fleming con Judy Garland, citato anche da Martin Scorsese in Fuori orario (nella foto, Cuore selvaggio). A questo rapporto è dedicato il documentario di Alexandre O. Philippe Lynch/Oz, che dopo il successo nei festival internazionali sta per arrivare alla Festa del cinema di Roma. Questo è il - giustamente - misterioso teaser trailer del film.

Lynch/Oz: un documentario per gli appassionati di cinema

Il regista di Lynch/Oz ha realizzato altri film su film e autori importanti nella storia del cinema: Memory: The Origins of Alien, The People vs George Lucas e 78/52: Hitchcock’s Shower Scene, dedicato a Psycho. Nel suo ultimo lavoro affronta l'influenza del Mago di Oz sull'opera di David Lynch. Dal momento che non ci sono ancora immagini, vi diciamo alcuni dei nomi degli intervistati per questo lavoro: Amy Nicholson, Rodney Ascher, John Waters, Karyn Kusama, Justin Benson, Aaron Moorhead e David Lowery, In America Lynch/Oz uscirà il 2 dicembre. Questa la sinossi ufficiale: "Nel suo ultimo film, il cineasta svizzero Alexandre O. Philippe ha invitato sei critici americani e dei registi ad esplorare e presentare il loro unico punto di vista su come Il Mago di Oz di Victor Fleming abbia influenzato il cinema di David Lynch. Il risultato è una diversa, divertente e rivelatrice esplorazione della straordinaria opera di David Lynch attraverso l'ottica della sua maggiore influenza".