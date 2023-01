Luciano Ligabue - 30 anni in un giorno: il documentario sul concerto di Campovolo 2022 sarà al cinema il 20, 21 e 22 marzo

News Cinema

Arriverà nelle nostre sale il 20 marzo, dove rimarrà anche il 21 e il 22, Luciano Ligabue - 30 anni in un giorno, il documentario sul concerto di Campovolo 2022.

Ligabue torna al cinema, non con una nuova regia, ma in un documentario che è la cronaca del concerto di Campovolo dell'estate del 2022, che ha segnato un capitolo importante nella carriera del rocker di Correggio perché lo ha riportato a cantare su un palco davanti a un pubblico a due anni dalla sua ultima esibizione. L'interruzione, naturalmente, era dovuta all’emergenza sanitaria.

Luciano Ligabue - 30 anni in un giorno: di cosa parla

Luciano Ligabue - 30 anni in un giorno è un documentario che porta sul grande schermo tutte le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan.

Il film, che sarà nei cinema il 20, 21 e 22 marzo, non è solo il racconto del concerto, ma di una vera e propria festa, che, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia, celebra i 30 anni di carriera di Luciano Ligabue. Assistiamo infatti alla preparazione del mega-concerto, con le prove, il backstage e le esibizioni di amici del Liga che si sono esibiti sul palco. Fra questi Elisa, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Loredana Bertè, Gazzelle, Mauro Pagani. E poi c'è Luciano che ripercorre i momenti salienti della sua vita da cantante e musicista.

Prodotto da Marco Belardi per Bamboo Production in collaborazione con Claudio Maioli per Riservarossa e Ferdinando Salzano per Friends & Partners, realizzato da Eventidigitali con Crossmediafilms e diretto da Marco Salom, Luciano Ligabue - 30 anni in un giorno è distribuito da Vision Distribution.