Loving - L'amore deve nascere libero, la storia vera di Richard e Mildred Loving

Richard e Mildred Loving furono una coppia mista nella Virginia degli anni Cinquanta... o meglio ci provarono.

Loving - L'amore deve nascere libero (2016) con Joel Edgerton e Ruth Negga, racconta la storia vera di Richard Loving e Mildred Jeter, che nel 1958 in Virginia osarono fare l'impensabile, spingendo parte della società americana, nella loro sincerità e semplicità, verso un'evoluzione significativa.

Loving, la storia d'amore tra Richard e Mildred

Questa non è una storia vera di persone d'incredibile talento, ma dimostra quanto anche le persone "ordinarie" possano compiere un passo straordinario per cambiare il mondo. Mildred Delores Jeter (1939-2008) era nera, Richard Perry Loving (1933-1975) era un bianco, un operaio edile: nonostante fossero nati e cresciuti in Virginia, aderente alle più strette leggi di segregazione razziale, nella Caroline County dove vivevano le barriere erano lasse. Nel caso di Mildred e Richard, caddero del tutto: i due si amavano, e a 18 anni Mildred scoprì di essere incinta. Sapendo che in Virginia non era consentito il matrimonio tra persone di razze diverse, i due partirono per Washington D.C. nel giugno 1958, sposandosi lì. A luglio fecero ritorno in Virgina, dove furono arrestati dietro una soffiata. Nel gennaio 1959 furono definitivamente condannati a un anno di reclusione per "mescolanza razziale", reato punibile fino a cinque anni di reclusione!

Terminata la pena, tornarono a Washington D.C., ma non accettavano l'idea di vivere lontani dalle loro famiglie, così dal 1964 iniziarono una lunga e complessa battaglia legale, in nome del Quattordicesimo Emendamento e della sua Equal Protection Clause, cioè : "Nessuno Stato negherà ad alcun cittadino nella sua giurisdizione un uguale trattamento davanti alla legge" Per la loro battaglia, i Loving si affidarono all'allora procuratore distrettuale Robert F. Kennedy, ma il braccio di ferro durò tre anni. Solo nel giugno 1967 la sentenza scagionò i Loving, restituendo loro la vera libertà:

Non si può mettere in dubbio che lo statuto contro la mescolanza razziale della Virginia si basi solo su distinzioni legate alla razza. Lo statuto punisce una condotta generalmente accettata, solo se tenuta da membri di razze differenti. Non ci può essere alcun dubbio che limitare la libertà di sposarsi liberamente solo in base alla classificazione razziale violi il significato centrale dell'Equal Protection Clause.

I Loving non si considerarono mai eroi, eppure la sentenza costituì un precedente che lentamente abbattè le leggi pur mantenute in vigore in altri Stati, ma non più impugnabili. L'ultimo Stato americano ad accettare ufficialmente matrimoni interraziali cancellando reati e pene in merito fu l'Alabama. Nel 2000.



Loving, Joel Edgerton e Ruth Negga sui loro personaggi

Joel Edgerton e Ruth Negga sono stati scelti dal regista Jeff Nichols per interpretare Richard e Mildred. In un'intervista a Deadline, hanno definito il loro punto di vista su quelle persone e sulle dinamiche che resero la loro vicenda privata un evento pubblico.

RUTH: Perché la maggior parte delle persone non ha sentito nulla di loro? Quando Nancy Buirski fece il suo documentario The Loving Story, non riuscì a trovare nulla. Aveva sentito per la prima volta della storia nel necrologio di Mildred del 2008, c'era un frammento che la colpì: "cambiarono la costituzione". [...]

In Mildred c'è una purezza reale, che penso la gente notasse, e se ne sentisse attratta. Un'assenza di cinismo, una compostezza. La speranza è l'elemento chiave di questo film, lei era piena di speranza. Quelle persone ti attraggono, perché t'ispirano speranza. Per me era praticamente la roccia della sua famiglia, anche per Richard. Volevi rimanere nella sua orbita.



JOEL: La prima volta che subisci una qualche oppressione, ti rialzi e vuoi lottare. La seconda e la terza volta, la tua facilità nel rialzarti diminuisce, impari a chiudere la bocca. Richard finisce in scacco per la sua stessa incapacità di affrontare certe persone. Mildred invece si alzava sulle punte dei piedi e guardava al di là del recinto costruito intorno a loro. Richard cercava sempre la porta sul retro, la fuga, per tornare dov'erano. Forse cercava di riportare tutti e due in una condizione più semplice. Mildred era abbastanza scafata da sapere che le cose non si sarebbero messe a posto senza fare uno sforzo.