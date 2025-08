Love Is Not Enough, il cortometraggio WeShort Original da vedere su Comingsoon.it racconta il femminicidio

News Cinema

Il cortometraggio Love Is Not Enough, diretto e cointerpretato da Annabella Calabrese insieme a un cast internazionale, è ispirato a quattro storie realmente accadute di femminicidi, in diverse parti del mondo. Un'opera originale WeShort da vedere subito su Comingsoon.it

WeShort e Coming Soon collaborano per portare il mondo del cortometraggio nel mainstream, in virtù della capacità che il formato breve ha di veicolare le tematiche importanti: in basso potete guardare in streaming e gratutitamente Love Is Not Enough di Annabella Calabrese, che vi interpreta anche un ruolo e racconta con questo WeShort Original le storie vere rielaborate di quattro femminicidi, in varie parti del mondo e in culture specifiche. È importante proporlo in estate, perché stando ai dati del Ministero dell'Interno, la maggiore concentrazione dei femminicidi è nel periodo tra luglio e settembre, si ritiene per l'isolamento delle ferie e la riduzione dei servizi di assistenza. Focalizzarsi ora sul tema, quando rischia di andare in ferie anche l'attenzione mediatica sull'argomento, vuole avere il valore di una scelta di responsabilità.

In Love Is Not Enough si rivolgono direttamente al pubblico quattro donne, sedute in una stanza vuota. Ciascuna racconta la propria storia, nella sua lingua: appartengono a culture diverse, hanno storie familiari diverse ed estrazioni differenti, ma sono accomunate dal femminicidio, da un destino deciso per mano maschile, solitaria o in branco. Come si diceva, le vicende non sono inventate, ma siamo di fronte a quattro storie vere accadute in Italia, Sud America, Medio Oriente e USA, rielaborate da una troupe quasi interamente femminile, con una regia essenziale e priva di scene esplicite, puntando piuttosto al massimo impatto emotivo.

Love Is Not Enough: chi è Annabella Calabrese

Annabella Calabrese (1987), diplomata all’Accademia d’arte Drammatica Pietro Sharoff e laureata alla Link Campus University con un Master in Filmmaking, divide la sua attività tra quelle di attrice, regista e sceneggiatrice. Il cortometraggio da lei scritto "Venti Minuti" vince nel 2022 il Globo d’oro e oltre 40 premi in tutto il mondo. Svolge l’attività di interprete in maniera continuativa dal 2006 ad oggi. Il suo approccio alla regia inizia nel 2010 dal teatro con il format "Shakespeare in wine" seguito da numerose altre opere ("Ctrl z", "Nel corpo di un’altra", il festival dedicato all’infanzia "Il giardino delle fiabe", etc.). Love Is Not Enough è il suo esordio alla regia cinematografica.





Annabella Calabrese racconta così il proprio percorso: "Il mio approccio alla regia inizia dalla mia formazione accademica, prima alla P. Scharoff, e poi alla Link University, con un master in filmmaking che mi ha consentito di ampliare le conoscenze nel settore cinematografico a 360°. In veste di attrice, inoltre, negli anni ho cercato di carpire più nozioni possibili sulla regia cinematografica. Per me il processo creativo parte dalla scrittura, passando per l'interpretazione e la resa visiva, in un continuum che porta alla nascita dell'opera filmica."

Con Love Is Not Enough, prodotto con il sostegno del Mibact, la regista ha scelto di combattere la discriminazione di genere sin dalla genesi del progetto, cercando di ribaltare l'usuale proporzione uomo-donna sui set cinematografici, privilegiando giovani professioniste nella troupe. Il film è dedicato a tutte le donne vittime di violenza.

Per vedere gratuitamente, con un breve break pubblicitario, è sufficiente avviare il player qui sotto.