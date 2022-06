Love & Gelato: la Dolce Vita dei teenager nel nuovo film Netflix

News Cinema

Susanna Skaggs, Tobia De Angelis e Saul Nanni sono i protagonisti del nuovo film Netflix ambientato a Roma, Love & Gelato.

Quanti film americani ambientati a Roma sapreste elencare? Non Angeli e Demoni o Il talento di Mr. Ripley, no. Gli altri film, quelli che raccontano quanto storia, arte e cibo possano mandare in estasi i turisti che scelgono di trascorrere qualche giorno nella capitale italiana. Vacanze romane? Assolutamente. Nonostante sia un titolo di 70 anni fa, Gregory Peck e Audrey Hepburn in sella a una Vespa rappresentano un’immagine scolpita nel background culturale del popolo statunitense quando si pensa all’Italia. Per decenni (e in parte lo è ancora oggi) quel film è stato la migliore cartolina promozionale per Roma. Per quanto caotica, sgarbata e sovrappeso, la Città Eterna può far squagliare chiunque trovi il tempo di fermarsi a contemplarne la bellezza, una bellezza che cerca di resistere al mondo moderno e che avrebbe voluto fermarsi al tempo di carrozze e cavalli.

Altri titoli più recenti? Eat, Prey, Love e To Rome With Love che abbondano in stereotipi. Si dedica parzialmente alla città anche Lizzie McGuire, ma rivendica l’etichetta di film più romantico dell’era moderna il buon Only You del 1994, con Robert Downey Jr. e Marisa Tomei. A sfidarlo ora arriva un film prodotto da Netflix, in streaming da mercoledì 22 giugno, che dice tutto nel titolo: Love & Gelato.

Quante chance ci sono che un adolescente della Generazione Z scelga di vedere un film in bianco e nero del 1953 vincitore di 3 Oscar su 10 nomination e ancor oggi irresistibile? Molto, molto poche. Love & Gelato non può ambire a diventare il nuovo Vacanze romane, ma regala al suo pubblico di teenager un paio d'ore di gradevole e onesto romanticismo che si consuma tra le vie di Roma (con una parentesi fiorentina) grazie anche ai giovani attori che danno vita alla storia, l’americana Susanna Skaggs e gli italiani Tobia De Angelis e Saul Nanni.

Love & Gelato, una commedia da vedere in lingua originale

Dalla North Carolina a Roma, la 20enne attrice Susanna Skaggs si è ritrovata protagonista di un film in una città in cui non era mai stata. Le sue esperienze hanno viaggiato in parallelo con quelle di Lina, il suo personaggio nel film. "A Roma è tutto così vecchio, questa è la cosa che più mi ha impressionato. Persino un edificio dove c’è McDonalds era sorprendentemente bello rispetto a quello a cui siamo abituati negli Stati Uniti" racconta l’attrice all’incontro con la stampa presso la sede Netflix nel centro della capitale, a due passi da Via Veneto, la strada della Dolce Vita. Alla sua quarta volta su un set, Susanna ha trovato rimarchevole la fusione di culture "con la continua traduzione tra inglese e italiano che c’era durante le riprese" che le ha permesso di acquisire un buon orecchio quando sente parlare la nostra lingua, anche se non c’era davvero tempo di imparare a parlare italiano, fatta eccezione per le battute del suo personaggio. Infatti, vedere Love & Gelato in versione originale è fondamentale per meglio apprezzare il miscuglio di lingue e la recitazione in inglese di Tobia De Angelis, Saul Nanni e Valentina Lodovini che interpreta una sorta di tutor per la ragazza americana.

"Avevo vissuto a Los Angeles un anno, quindi avevo dimestichezza, ma girare questo film è stata una grande occasione per imparare a recitare in un’altra lingua" spiega Saul Nanni, "un’esperienza bellissima che mi ha permesso di costruire un rapporto in inglese con il regista, è stato un sogno diventato realtà".

Anche Valentina Lodovini ricorda con piacere la collaborazione con Brandon Camp con il quale "mi sono trovata benissimo, ma questo dipende certamente dalla qualità umana della persona. Diceva che in America sanno bene che siamo noi italiani ad aver inventato la commedia e hanno ragione a dirci una cosa del genere".

"Io ero un po’ spaventato, perché in italiano posso fare mie le battute e improvvisare" racconta Tobia De Angelis sul cui personaggio è stata fatta la scelta insieme a un dialogue coach di marcare di più l’accento italiano quando parla inglese. "Doveva essere reale quindi ho sporcato le battute con qualche intercalare nella nostra lingua in mezzo all’inglese".

Love & Gelato: la trama del film Netflix ambientato a Roma