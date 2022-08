Look at Me: Javier Bardem e Chris Rock mostruosamente bravi nel trailer del corto di Sally Potter

News Cinema

Avrà la sua anteprima alla settantanovesima Mostra del Cinema di Venezia, che è attualmente in corso, un cortometraggio di Sally Potter intitolato Look at Me e con due protagonisti d'eccezione: Javier Bardem e Chris Rock. Il breve film dura 16 minuti e fa parte della sezione Fuori Concorso, e come un lungometraggio ha il suo trailer, appena diffuso. Nelle immagini promozionali vediamo anche il ballerino/attore Savion Glover.

La storia di Look at Me

Look at Me ha una storia interessante. Originariamente doveva essere una sequenza di The Roads not Taken, film della stessa Sally Potter con Javier Bardem, Laura Linney, Elle Fanning e Salma Hayek. Presentato al settantesimo Festival di Berlino, è uscito nel 2020 e l'attore spagnolo vi interpretava un uomo affetto da demenza che immaginava esistenze parallele, in altre parole le vite che avrebbe voluto vivere. In questo viaggio della memoria c'era anche una scena con Bardem e Chris Rock. Il primo era un organizzatore di galà e il secondo un batterista dal brutto carattere. Arrivata al montaggio, Sally Potter è rimasta molto colpita dalla potenza e dall'efficacia della sequenza e anche dalla chimica che c'era fra i due attori:

Il destino della scena mi è apparso chiaro: non aveva niente a che vedere con l'altro progetto. Doveva diventare un cortometraggio, un'intensa rappresentazione di un conflitto e dell'amore. Il risultato è Look at Me.

Chris Rock grande attore drammatico: il post di Sally Potter

Sally Potter conosceva già il talento di Javier Bardem, avendolo visto in alcuni dei film migliori della recente storia del cinema. La regista non aveva la stessa familiarità con Chris Rock. L'attore che agli Oscar si è preso un sonoro schiaffo da Will Smith l'ha addirittura commossa mentre lo dirigeva per il corto, tanto che Sally ha sentito la necessità di tesserne le lodi con un post di Instagram che consiste in una foto in bianco e nero di Rock. Il nostro sfoggia una chioma bionda proprio come in Look at Me. Nella didascalia leggiamo:

Quando ho lavorato con Chris Rock, la cui ironia tagliente mi ha fatto ridere all'infinito, ho visto un altro suo lato. Ho visto un uomo premuroso, tranquillo, aperto e rispettoso. La sua performance mi ha commosso.

Il trailer di Look at Me

Ad accorgersi che Chris Rock non è solo un attore comico sono stati anche altri registi, per esempio Darren Lynn Bousman, che lo ha diretto in Spiral - L'eredità di Saw. Chris ha anche recitato nella quarta stagione di Fargo. Anche nel trailer di Look at me Rock sembra cavarsela egregiamente. Javier Bardem è a fuoco come sempre, e vediamo anche Savion Glover che balla il tip tap. Fortunelli quelli che potranno vedere Look at Me al 79° Festival di Venezia.