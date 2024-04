Longlegs, prosegue la campagna virale: ecco il nuovo teaser "Dirty: Part 2"

News Cinema

Ecco un nuovo video dei tanti che stanno dando vita a una delle campagne marketing più azzeccare degli ultimi anni, quella orchestrara per il nuovo film horror di Oz Perkins con Nicolas Cage e Maika Monroe.

Sembra non aver mai fine la campagna di video virali orchestrata dalla Neon, uno dei principali distributori indipendenti degli Stati Uniti, per promuovere l'uscita di un film che è oramai atteso spasmodicamente dagli appassionati di horror: il Longlengs diretto diretto da Oz Perkins che vede protagonisti Maika Monroe e Nicolas Cage.

Del film, che debutterà nelle sale americane il 12 luglio, e che in Italia arriverà grazie a Be Water Film, nuova società di distribuzione che fa capo al gruppo Be Water, i cui principali soci sono Guido Maria Brera e Filippo Sugar, non si sa ancora molto. Volutamente.

La trama vede Maika Monroe, già protagonista di It Follows e di altri apprezzati horror, nei panni di un'agente dell'FBI di nome Lee Harker che viene assegnata al caso irrisolto di un misterioso serial killer (Nicolas Cage). Studiando il caso, Lee scopre che molti indizi appaiono direttamente legati con il mondo dell'occulto, e di avere in qualche modo un legame personale con l'assassino, soprannominato Longlegs.

Questo è il nuovo video promozionale di Longlegs, che si intitola "Dirty: Part 2":





In attesa del debutto di un trailer vero e proprio, potete ripercorrere grazie alle tante news pubblicate sul nostro sito la cronologia della campagna virale di Longlegs.

Nei mesi precedenti vi abbiamo infatti mostrato tre brevi video "virali" (ecco i primi due, e il terzo), e qualcosa di leggermente più somigliante a un teaser tradizionale, mentre questo è il video intitolato Sweet: Part 2 uscito poche settimane fa.